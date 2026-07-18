به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمیدرضا حیدری امروز شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ از شتاب‌گیری پروژه‌های نگهداری و ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی استان خبر داد و اظهار کرد: در ۳ ماه نخست سال جاری، ۱۳ کیلومتر حفاظ بتنی نیوجرسی و یک‌هزار و ۶۰۰ متر روشنایی طولی در جاده‌های استان اجرا شده است.

معاون اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر با بیان اینکه ارتقای ایمنی محورها و کاهش تصادفات جاده‌ای از اولویت‌های اصلی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر است، افزود: در همین راستا، روشنایی نقطه‌ای در ۳ مقطع حادثه‌خیز استان اجرا شده است که نقش مؤثری در افزایش دید رانندگان و کاهش احتمال وقوع سوانح، به‌ویژه در ساعات شب، دارد.

او با تأکید بر اهمیت خط‌کشی محورها، نصب تجهیزات هدایت مسیر و تابلوهای اطلاعاتی تصریح کرد: در ۳ ماه نخست امسال، ۳۴۸ کیلومتر خط‌کشی در محورهای استان انجام و ۲۰۰ متر مربع تابلوی اطلاعاتی با هدف تسهیل مسیریابی و ارتقای ضریب ایمنی رانندگان نصب شده است.

حیدری با اشاره به اقدامات انجام‌ شده در حوزه نصب حفاظ‌های ایمنی گفت: یکی از راهکارهای مؤثر در پیشگیری از حوادث ناگوار جاده‌ای، نصب حفاظ‌های بتنی است و بر همین اساس، ۱۳ کیلومتر نیوجرسی در نقاط پرتردد و حادثه‌خیز استان بوشهر اجرا شده است.

او خاطرنشان کرد: اجرای حفاظ‌های بتنی، علاوه بر جداسازی مسیرهای رفت‌وبرگشت، از انحراف خودروها به مسیر مقابل و بروز تصادفات رخ‌به‌رخ جلوگیری می‌کند و می‌تواند شدت حوادث رانندگی را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر اضافه کرد: این اداره‌کل با تکیه بر توان نیروهای متخصص، بهره‌گیری از تجهیزات راهداری و برنامه‌ریزی مستمر، اجرای پروژه‌های نگهداری و ایمن‌سازی راه‌ها را با شتاب بیشتری ادامه می‌دهد تا ضمن ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی، زمینه سفرهای ایمن، روان و مطمئن برای هموطنان فراهم شود.

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