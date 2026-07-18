بهگزارش خبرنگار میراثآریا، علی سملیان امروز شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ از تقویت پوشش اینترنت پرسرعت در شهرها و روستاهای استان خبر داد و اظهار کرد: در راستای پاسخ به مطالبات شهروندان و بهبود کیفیت خدمات ارتباطی، سایت جدید تلفن همراه در محله «تنگک ۲» شهر بوشهر با فناوری روز راهاندازی و به نسل چهارم (۴G) ارتقا یافت.
مدیرکل ارتباطات و فناوری استان بوشهر از تشریح جزئیات این پروژه گفت: پس از دریافت درخواستهای مردمی مبنی بر نیاز به بهبود پوشش اینترنت پرسرعت در منطقه تنگک ۲، موضوع در دستور کار این اداره کل قرار گرفت و پس از بررسیهای فنی کارشناسان، عملیات احداث سایت جدید تلفن همراه اجرایی شد.
او افزود: این سایت در مرحله نخست توسط شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) با هدف رفع فوری مشکل پوشش منطقه، با تکنولوژی نسل سوم (۳G) راهاندازی شد، اما با توجه به پیگیریهای مستمر این اداره کل برای ارائه خدمات باکیفیت و رضایتمندی شهروندان، این سایت در کمتر از یک ماه به فناوری نسل چهارم (۴G) ارتقا یافت.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر با تأکید بر اینکه اجرای این پروژه در بازه زمانی کوتاه، گامی مؤثر در راستای رفع شکاف دیجیتال است، تصریح کرد: توسعه زیرساختهای ارتباطی در سراسر استان بوشهر با اولویتبندی نقاط مورد نیاز و با هدف افزایش سطح دسترسی همگانی به اینترنت پرسرعت، با جدیت دنبال میشود.
سملیان در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات گسترده این اداره کل در سطح استان اشاره کرد و افزود: افزایش کیفیت خدمات تلفن همراه و اینترنت پرسرعت، اولویت اصلی وزارت ارتباطات در استان بوشهر است که در همین راستا، طی سال گذشته تاکنون تعداد ۱۴ سایت جدید رایتل با هدف ارتقای پوشش و افزایش ظرفیت شبکه راهاندازی شده است.
او در پایان خاطرنشان کرد: برای اجرای این پروژههای توسعهای، در مجموع ۱۱۲ میلیارد تومان سرمایهگذاری صورت گرفته است که این اقدام نقش مؤثری در بهبود کیفیت مکالمات، افزایش سرعت اینترنت همراه و ارتقای سطح دسترسی شهروندان به خدمات نوین ارتباطی در نقاط مختلف استان داشته است.
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