به گزارش خبر نگار میراث آریا،این مراسم با حضور مهدی قمی فرماندار شهرستان پاکدشت، علی رئیسی مشاور اجرایی و مدیر هماهنگی امور شهرستان‌های اداره‌کل میراث فرهنگی استان تهران و جمعی از مسئولان برگزار شد.

در این مراسم، علی رئیسی با اشاره به سوابق مدیریتی مرتضی نیکرو اظهار کرد: مدیر جدید اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پاکدشت از تجربه مدیریت در سطوح مختلف شهرستانی و استانی برخوردار است و آخرین مسئولیت وی، مدیرکلی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان بوده است.

وی افزود: انتخاب مدیری با این سطح از تجربه برای پاکدشت، نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه این شهرستان در جنوب‌شرق استان تهران و ضرورت توجه جدی‌تر به ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آن است.

مدیر هماهنگی امور شهرستان‌های اداره‌کل میراث فرهنگی استان تهران با اشاره به قرار گرفتن پاکدشت در مسیر مهم و پرتردد بزرگراه امام رضا(ع) گفت: این شهرستان به‌دلیل قرار گرفتن در یکی از اصلی‌ترین محورهای مواصلاتی و زیارتی کشور، نیازمند ارائه خدمات شایسته‌تر، نظارت مستمر و برنامه‌ریزی هدفمند در حوزه گردشگری است.

رئیسی گردشگری گل‌وگیاه را یکی از مهم‌ترین مزیت‌های شهرستان دانست و تأکید کرد: پاکدشت باید با تکیه بر ظرفیت‌های گسترده تولید گل و گیاه، برای تبدیل شدن به یکی از مقاصد شاخص گردشگری تخصصی و رویدادمحور استان تهران برنامه‌ریزی کند.

جواد عظیمی، رئیس اداره حراست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران نیز در این مراسم گفت: سوابق اجرایی و مدیریتی مدیر جدید شهرستان می‌تواند زمینه تحقق برنامه‌های توسعه گردشگری، صیانت از میراث فرهنگی و حمایت مؤثرتر از هنرمندان و فعالان صنایع دستی را فراهم کند.

وی حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی را از مهم‌ترین مأموریت‌های ادارات شهرستانی برشمرد و افزود: انتظار می‌رود مشکلات و مطالبات بخش خصوصی با جدیت پیگیری شود و زمینه حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران در حوزه‌های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی تسهیل شود.

عظیمی همچنین بر ضرورت همراهی فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی شهرستان با طرح‌ها و برنامه‌های میراث فرهنگی تأکید کرد و گفت: حمایت فرماندار و مجموعه مدیریت شهرستان، نقش تعیین‌کننده‌ای در اجرای پروژه‌های گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری خواهد داشت.

در ادامه، مرتضی نیکرو، مدیر جدید اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان پاکدشت، ضمن تشریح برنامه‌ها و اولویت‌های کاری خود، بر استفاده از ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی، گردشگری گل‌وگیاه و صنایع دستی شهرستان تأکید کرد.

مهدی قمی، فرماندار شهرستان پاکدشت نیز ضمن قدردانی از خدمات اسدالله تاجیک، مدیر پیشین اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان، گفت: سوابق علمی و اجرایی مدیر جدید پیش از انتصاب به‌طور کامل بررسی شده و با توجه به تجربیات مدیریتی وی، انتظار می‌رود فعالیت‌های این اداره با قدرت و شتاب بیشتری دنبال شود.

فرماندار پاکدشت همچنین از علی طلوعی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران، به‌دلیل انتخاب و انتصاب مدیر جدید اداره شهرستان و توجه ویژه به ظرفیت‌ها و نیازهای پاکدشت قدردانی کرد.

وی افزود: با توجه به فعالیت گسترده واحدهای صنعتی، حضور نیروی کار و تردد مسافران در شهرستان، توسعه مراکز اقامتی، پذیرایی و خدمات گردشگری یکی از نیازهای مهم پاکدشت است.

فرماندار پاکدشت همچنین حمایت از هنرمندان صنایع دستی، ایجاد بازارهای فروش، معرفی تولیدات بومی و فراهم کردن زمینه توسعه و رونق صنایع دستی شهرستان را از دیگر اولویت‌های مورد انتظار از مدیریت جدید عنوان کرد.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح سپاس و هدیه، از خدمات اسدالله تاجیک در دوران مسئولیت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان پاکدشت قدردانی و مرتضی نیکرو به‌عنوان مدیر جدید این اداره معرفی شد.

مرتضی نیکرو، متولد سال ۱۳۵۸ و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی است. مدیرکلی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان، ریاست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شمیرانات و معاونت گردشگری استان البرز از جمله سوابق اجرایی وی به شمار می‌رود.

شهرستان پاکدشت با وسعتی حدود ۶۱۰ کیلومترمربع، در جنوب‌شرق استان تهران و در فاصله تقریبی ۲۰ کیلومتری شرق پایتخت قرار دارد. قرار گرفتن در امتداد محور ترانزیتی تهران–مشهد و بزرگراه امام رضا(ع)، نزدیکی به تهران و برخورداری از ظرفیت‌های گسترده صنعتی، کشاورزی و تولید گل‌وگیاه، جایگاه ویژه‌ای به این شهرستان بخشیده است.

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