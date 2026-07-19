به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهنام رحیمزاده، امروز یکشنبه ۲۸ تیرماه با اشاره به بررسی وضعیت کارگاههای نیمهفعال صنایعدستی شهرستان مرند در جریان سفر کاری خود به مرند بیان کرد: در این بازدید، مشکلات و موانع پیش روی تعدادی از کارگاههای صنایعدستی شهرستان احصا شد که بخش عمدهای از آنها به مسائل مالی، تأمین سرمایه در گردش و نیاز به حمایت برای بازگشت این واحدها به چرخه تولید مربوط بود.
معاون صنایعدستی آذربایجانشرقی ادامه داد: کارگاههای صنایعدستی بهعنوان حلقه اصلی زنجیره تولید، نقش مهمی در استمرار فعالیتهای هنری، حفظ مهارتهای بومی و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مختلف دارند و احیای کارگاههای نیمهفعال از اولویتهای حوزه صنایعدستی استان است. بر همین اساس، مقرر شد هنرمندان و فعالان واجد شرایط برای دریافت تسهیلات حمایتی معرفی شوند تا زمینه راهاندازی مجدد این واحدها فراهم شود.
رحیمزاده با اشاره به بررسی ظرفیتهای روستای اردکلو مرند برای تشکیل پرونده ثبت ملی روستای صنایعدستی افزود: در جریان این بازدید، ظرفیتهای این روستا در حوزه منبتکاری چوب، تعداد کارگاههای فعال و حضور هنرمندان دارای مهارت تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفت و با توجه به شاخصهای موجود، این روستا ظرفیت لازم برای پیگیری ثبت بهعنوان روستای ملی صنایعدستی را داراست.
او با بیان اینکه ثبت ملی روستاهای صنایعدستی بر پایه شاخصهایی همچون تمرکز فعالیتهای تخصصی، تعداد هنرمندان فعال، سابقه تولید و قابلیت توسعه بازار انجام میشود، گفت: اردکلو از جمله روستاهایی است که میتواند با تکمیل فرآیندهای کارشناسی و تشکیل پرونده، به شبکه روستاهای ملی صنایعدستی کشور اضافه شود.
معاون صنایعدستی آذربایجانشرقی همچنین با اشاره به بازدید از مرکز آموزش صنایعدستی مرند اظهار کرد: توسعه آموزشهای تخصصی یکی از پایههای تقویت صنایعدستی است، زیرا استمرار این حوزه نیازمند تربیت نیروی ماهر و انتقال دانش و تجربه میان نسلهاست.
رحیمزاده در پایان خاطرنشان کرد: مرکز آموزش صنایعدستی مرند سالانه حدود ۵۰۰ نفر را در ۱۲ رشته آموزش میدهد و فعالیت این مجموعه علاوه بر ایجاد فرصت برای توسعه مشاغل خانگی، در حفظ و انتقال بخش مهمی از میراث ناملموس منطقه و تقویت اقتصاد محلی اثرگذار است.
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