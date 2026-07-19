بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نورالله عبداللهی روز ۲۷ تیرماه و در جریان بازدید از خطوط تولید شرکتهای فعال در حوزه تبلیغات و بازاریابی محصولات فرهنگی و هنری استان و در نشست مشترک با جمعی از مدیران، کارشناسان و فعالان این حوزه، گفت: راهبرد اصلی معاونت صنایعدستی استان در سال ۱۴۰۵، تمرکز بر توسعه کیفی صادرات صنایعدستی از طریق بهرهگیری از ظرفیتهای نوین بازاریابی، تبلیغات و برندسازی محصولات است.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان اصفهان با اشاره به جایگاه ممتاز اصفهان در عرصه تولید و عرضه صنایعدستی، ادامه داد: استان اصفهان بهعنوان یکی از مهمترین مراکز تولید صنایعدستی جهان شناخته میشود و طی سالهای گذشته تلاش شده است همگام با تحولات بازارهای جهانی، توسعه صنعت گردشگری و تغییر سلیقه مخاطبان، کیفیت عرضه و معرفی صنایعدستی استان نیز ارتقا یابد.
عبداللهی افزود: برگزاری دورههای آموزشی درزمینهٔ بازاریابی نوین، برندسازی، تبلیغات تخصصی، ارتقای کیفیت بستهبندی، اصلاح شیوههای عرضه، توسعه صادرات، جلب مشارکت نهادهای مؤثر در حوزه صادرات و حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی، از مهمترین برنامههایی بوده که بهویژه پس از پایان همهگیری کرونا باهدف تقویت بازار صنایعدستی استان دنبال شده است.
او با اشاره به ظرفیت گسترده هنرمندان صنایعدستی استان تصریح کرد: امروز هنرمندان اصفهان در ۱۹۶ رشته صنایعدستی و هنرهای سنتی به تولید آثار ارزشمند ایرانی مشغول هستند و همین تنوع و گستردگی، ضرورت بهرهگیری از شیوههای علمی و نوین برای معرفی، عرضه و بازاریابی این محصولات در بازارهای داخلی و خارجی را دوچندان کرده است.
عبداللهی با تأکید برافزایش رقابت در بازارهای جهانی صنایعدستی، گفت: تحولات بینالمللی و منطقهای و رقابت فشرده کشورهای مختلف برای کسب سهم بیشتر از بازار جهانی صنایعدستی، ضرورت تشکیل یک اتاق فکر تخصصی برای بررسی مستمر وضعیت بازار، شناسایی فرصتهای جدید و تدوین راهکارهای توسعه صادرات صنایعدستی استان را بیش از گذشته آشکار ساخته است.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان اصفهان افزود: بر همین اساس، مقررشده است شورای علمی و اجرایی توسعه کیفی صادرات صنایعدستی با مشارکت فعالان حوزه بازاریابی و تبلیغات محصولات فرهنگی و هنری، هنرمندان، صاحبنظران، تولیدکنندگان و عرضهکنندگان صنایعدستی تشکیل شود تا راهکارهای نوین در حوزه معرفی، تبلیغات، بستهبندی، برندسازی، بازاریابی و توسعه بازارهای ملی و بینالمللی محصولات صنایعدستی استان بهصورت تخصصی بررسی و اجرایی شود.
او تأکید کرد: تشکیل این شورا میتواند زمینهساز ارتقای کیفیت تولید و عرضه صنایعدستی، افزایش توان رقابتی محصولات استان در بازارهای جهانی، حمایت مؤثر از هنرمندان و تولیدکنندگان و درنهایت تداوم و پویایی هنرهای اصیل ایرانی در اصفهان باشد.
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