بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نشست تخصصی بررسی طرح جامع گردشگری آستان مقدس امامزاده آقاعلیعباس (ع)، روز شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵، با حضور معاون سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان، سرپرست فرمانداری شهرستان نطنز، تولیت آستان مقدس امامزاده آقاعلیعباس (ع) و جمعی از مسئولان و کارشناسان مرتبط در محل ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان برگزار شد.
هاجر شریفی، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نطنز، در حاشیه برگزاری این نشست گفت: این نشست باهدف اجرای مصوبات استانداری اصفهان درباره پروژههای پیشران توسعه شهرستان نطنز و باهدف بررسی ابعاد مختلف طرح جامع گردشگری آستان مقدس امامزاده آقاعلیعباس (ع) برگزار شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نطنز ادامه داد: در این نشست، مهمترین موضوعات مرتبط با توسعه زیرساختهای گردشگری، الزامات اجرایی طرح جامع و راهکارهای تسریع درروند اجرای پروژه موردبررسی کارشناسی قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی و همافزایی دستگاههای اجرایی برای پیشبرد این طرح تأکید شد.
محمدرضا اکبری، معاون سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان نیز با اشاره به جایگاه معنوی و ظرفیتهای ارزشمند گردشگری این آستان مقدس، گفت: طرح جامع گردشگری امامزاده آقاعلیعباس (ع) یکی از پروژههای پیشران شهرستان نطنز به شمار میرود و اجرای آن میتواند نقش مؤثری در توسعه گردشگری مذهبی، افزایش ماندگاری زائران و رونق اقتصادی منطقه ایفا کند.
معاون سرمایهگذاری استان اصفهان ادامه داد: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با بهرهگیری از همه ظرفیتهای قانونی و کارشناسی، آماده تسهیل فرآیندهای اجرایی، هماهنگی میان دستگاههای مرتبط و حمایت از اجرای این طرح است.
محمد کیهانی، سرپرست فرمانداری شهرستان نطنز نیز با اشاره به پیگیریهای انجامشده در سطح استانداری اصفهان، گفت: تحقق اهداف این پروژه نیازمند تعامل مستمر و همافزایی میان دستگاههای اجرایی است و رفع موانع موجود، زمینه توسعه گردشگری شهرستان، ارتقای خدمات به زائران و ایجاد زیرساختهای متناسب با جایگاه این مجموعه مذهبی را فراهم خواهد کرد.
در ادامه این نشست، تولیت آستان مقدس امامزاده آقاعلیعباس (ع) گزارشی از اقدامات انجامشده در مسیر اجرای طرح جامع ارائه و مهمترین چالشها و موانع موجود را تشریح کرد.
در این نشست همچنین موضوعاتی ازجمله ضوابط میراثفرهنگی، تأمین و تخصیص اعتبارات، تسهیل فرآیند صدور مجوزهای موردنیاز و راهکارهای رفع موانع اجرایی و فنی با حضور مسئولان و کارشناسان بررسی شد و تصمیمات لازم برای تسریع در اجرای پروژه اتخاذ شد.
در پایان این نشست مقرر شد کارگروهی مشترک با مشارکت دستگاههای ذیربط برای پیگیری مصوبات، نظارت بر روند اجرای طرح جامع و تسریع در پیشرفت پروژههای زیرساختی آستان مقدس امامزاده آقاعلیعباس (ع) تشکیل شود.
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