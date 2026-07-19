به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یعقوب زلقی امروز یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ با بیان این خبر گفت: مستند جندی‌شاپور به تهیه‌کنندگی و کارگردانی پژمان مظاهری‌پور که در سال ۱۳۹۵ با حضور و پژوهش‌های یوسف مرادی، باستان‌شناس، تولید شده است روز در مؤسسه تمدن‌های کهن و توسعه پایدار به نمایش درآمد.

مدیر پایگاه ملی میراث‌فرهنگی گندی‌شاپور افزود: این مستند روایتی از شکوه دانش، فرهنگ و تمدن ایران است و به معرفی یکی از مهم‌ترین مراکز علمی و فرهنگی ایران باستان می‌پردازد؛ شهری که در گسترش دانش، پزشکی و گفت‌وگوی میان تمدن‌ها نقشی ماندگار داشته است.

او با اشاره به هدف برگزاری این برنامه اظهار کرد: پخش مستند جندی‌شاپور با هدف آشنایی بیشتر مخاطبان با این میراث ارزشمند انجام شد.

زلقی با ارائه گزارشی از آخرین اقدامات انجام‌شده در این پایگاه تازه‌ترین فعالیت‌ها و دستاوردها در حوزه‌های حفاظت، مرمت، پژوهش، ساماندهی و معرفی این محوطه تاریخی را تشریح کرد.

او همچنین به برنامه‌ها و اولویت‌های پیشِ‌روی پایگاه در راستای صیانت، حفاظت و معرفی هرچه بهتر این میراث ارزشمند ملی اشاره کرد.

زلقی گفت: این برنامه با هدف بازخوانی جایگاه تاریخی و علمی گندی‌شاپور، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی این محوطه و اطلاع‌رسانی درباره روند فعالیت‌ها و دستاوردهای پایگاه میراث‌فرهنگی گندی‌شاپور، با همت و همراهی مینا رستگاری و با استقبال مناسب علاقه‌مندان و پژوهشگران در تهران برگزار شد.

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