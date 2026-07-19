به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، عاطفه رشنویی امروز ۲۸ تیر ۱۴۰۵ با بیان اینکه حفاظت از محوطه‌های تاریخی تنها به مداخلات مرمتی محدود نمی‌شود اظهار کرد: بخش مهمی از صیانت از آثار تاریخی بر پایه پایش مستمر و مدیریت عوامل فرساینده استوار است؛ اقداماتی که پیش از بروز آسیب، مخاطرات را شناسایی و کنترل می‌کنند.

مدیر پایگاه میراث جهانی سامانه آبی- تاریخی شوشتر افزود: در این عملیات، پوشش گیاهی هرز و خشک که در فصل گرم به یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش بار سوخت و گسترش آتش‌سوزی در محوطه‌های تاریخی تبدیل می‌شود، به‌صورت اصولی جمع‌آوری شد. علاوه بر این، حذف گیاهان خودرو از استقرار ریشه در درزها و فضاهای خالی میان مصالح تاریخی جلوگیری می‌کند؛ فرآیندی که در بلندمدت می‌تواند موجب گسترش آسیبها، برهم خوردن انسجام مصالح و تشدید هوازدگی شود.

او با اشاره به جایگاه قلعه سلاسل در نظام تاریخی مدیریت آب شوشتر گفت: نگهداری مستمر این محوطه بخشی از برنامه مدیریت پایگاه میراث جهانی است و با هدف حفظ اصالت، یکپارچگی و پایداری کالبدی اثر انجام می‌شود. در این برنامه، اقدامات ساده اما مستمر, نظیر پاکسازی، پایش، کنترل پوشش گیاهی و مدیریت مخاطرات محیطی، در کنار فعالیت‌های مرمتی، از ارکان اصلی حفاظت بلندمدت به شمار می‌روند.

رشنویی تأکید کرد: حفاظت مؤثر از میراث جهانی، نیازمند تداوم مراقبت روزمره است؛ زیرا بسیاری از آسیب‌های بزرگ، نتیجه انباشت مخاطرات کوچک و قابل پیشگیری هستند که با مدیریت مستمر می‌توان از بروز آن‌ها جلوگیری کرد.

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