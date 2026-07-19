۲۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۳

پاکسازی دوره‌ای قلعه سلاسل شوشتر انجام شد

پاکسازی دوره‌ای قلعه سلاسل شوشتر انجام شد

مدیر پایگاه میراث جهانی سامانه آبی- تاریخی شوشتر از اجرای عملیات پاکسازی دوره‌ای محوطه قلعه سلاسل با هدف کاهش عوامل تهدیدکننده، کنترل پوشش گیاهی ناخواسته این محوطه تاریخی خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، عاطفه رشنویی امروز ۲۸ تیر ۱۴۰۵ با بیان اینکه حفاظت از محوطه‌های تاریخی تنها به مداخلات مرمتی محدود نمی‌شود اظهار کرد: بخش مهمی از صیانت از آثار تاریخی بر پایه پایش مستمر و مدیریت عوامل فرساینده استوار است؛ اقداماتی که پیش از بروز آسیب، مخاطرات را شناسایی و کنترل می‌کنند.

مدیر پایگاه میراث جهانی سامانه آبی- تاریخی شوشتر افزود: در این عملیات، پوشش گیاهی هرز و خشک که در فصل گرم به یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش بار سوخت و گسترش آتش‌سوزی در محوطه‌های تاریخی تبدیل می‌شود، به‌صورت اصولی جمع‌آوری شد. علاوه بر این، حذف گیاهان خودرو از استقرار ریشه در درزها و فضاهای خالی میان مصالح تاریخی جلوگیری می‌کند؛ فرآیندی که در بلندمدت می‌تواند موجب گسترش آسیبها، برهم خوردن انسجام مصالح و تشدید هوازدگی شود.

او با اشاره به جایگاه قلعه سلاسل در نظام تاریخی مدیریت آب شوشتر گفت: نگهداری مستمر این محوطه بخشی از برنامه مدیریت پایگاه میراث جهانی است و با هدف حفظ اصالت، یکپارچگی و پایداری کالبدی اثر انجام می‌شود. در این برنامه، اقدامات ساده اما مستمر, نظیر پاکسازی، پایش، کنترل پوشش گیاهی و مدیریت مخاطرات محیطی، در کنار فعالیت‌های مرمتی، از ارکان اصلی حفاظت بلندمدت به شمار می‌روند.

رشنویی تأکید کرد: حفاظت مؤثر از میراث جهانی، نیازمند تداوم مراقبت روزمره است؛ زیرا بسیاری از آسیب‌های بزرگ، نتیجه انباشت مخاطرات کوچک و قابل پیشگیری هستند که با مدیریت مستمر می‌توان از بروز آن‌ها جلوگیری کرد.

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کد خبر 1405042802002
جلیل جعفری
دبیر مرضیه امیری

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