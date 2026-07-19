بهگزارش خبرنگار میراثآریا، یوسف سلمانخواه با همراهی علیاصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان، فرماندار فومن، شهردار ماسوله و برخی مدیران شهرستان از منطقه ماسوله بازدید به عمل آورد.
او در این حاشیه این بازدید با بیان اینکه ثبت جهانی ماسوله، نقطهعطفی در مسیر حفاظت از میراث فرهنگی ایران است، تصریح کرد: با ارسال موفق پرونده ثبت جهانی به یونسکو، اکنون وارد مرحلهای حساس و راهبردی شدهایم؛ مرحلهای که در آن باید با تقویت زیرساختهای مدیریتی و اقتصادی، آمادگی این شهر تاریخی را برای ارزیابیهای دقیق کارشناسان جهانی به بالاترین سطح برسانیم.
مدیرکل میراثفرهنگی گیلان اضافه کرد: حضور تیم اقتصادی وزارت میراثفرهنگی در ماسوله در این مقطع، نشاندهنده رویکرد تخصصی ما برای اقتصاد میراثمحور است. ثبت جهانی نباید موجب رکود فعالیتهای اقتصادی مردم شود، بلکه بالعکس، باید راهکارهایی تدوین کنیم که سرمایهگذاری، در خدمت صیانت از ارزشهای جهانیِ اثر باشد. در واقع این حضور فرصتی است تا سازوکارهای بهرهوری از فضاهای واجد ارزش را با رعایت ضوابط میراثی بهگونهای ساماندهی کنیم که هم منافع جامعه محلی تأمین شود و هم اصالتهای تاریخی ماسوله صدمه نبیند.
او در ادامه با اشاره به بازار تاریخی ماسوله و نقش بیبدیل آن در حفظ حیات اجتماعی شهر، تأکید کرد: بازار ماسوله بخشی از قلب تپنده شهر است. در رویکرد جدید، ما به دنبال برندسازی صنایعدستی بومی و ایجاد زنجیره ارزش برای تولیدات ماسوله هستیم تا با ارتقای کیفیت عرضه و ساماندهی فضاهای تجاری، الگویی موفق از گردشگری مسئولانه و اقتصاد پایدار را به ارزیابان یونسکو ارائه دهیم. این بازار باید بهعنوان سندی زنده از تداوم سنتهای ایرانی در کنار رونق اقتصادی معرفی شود.
سلمانخواه همچنین یادآور شد: حفاظت از ماسوله نیازمند هزینههای مستمر است و برای تأمین این منابع، باید مدلهای سرمایهگذاری متناسب با بافت تاریخی تعریف شود. ما در حال برنامهریزی برای مشوقهای اقتصادی بهمنظور مشارکت بیشتر بخش خصوصی و ساکنان محلی در احیا و نگهداری بناها هستیم. هدف ما این است که مردم ماسوله، خود بزرگترین پاسداران این میراث باشند و این مهم، تنها با بهبود معیشت و پیوند میان اقتصاد محلی و الزامات ثبت جهانی محقق میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی گیلان در پایان خاطرنشان کرد: هماهنگی میان مدیریت کلان وزارتخانه و ظرفیتهای استانی، کلید اصلی موفقیت ما در این مرحله است. ماسوله با ثبت جهانی، خود را بهعنوان میراث متعلق به تمام بشریت معرفی کرده است؛ بنابراین حفظ این جایگاه، مسئولیت خطیر و مشترکی است که با نگاهی جامعنگر، رعایت استانداردهای جهانی و همافزایی دستگاههای اجرایی محقق خواهد شد تا تصویر پویایی از یک شهر تاریخیِ زنده و اقتصادِ پویا را به جهانیان مخابره کنیم.
انتهای پیام/
نظر شما