به گزارش خبرنگار میراث آریا، نود و ششمین جلسه کمیته تخصصی نما و سیمای شهری شهرداری تبریز روز شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز، نمایندگان استانداری آذربایجان شرقی، شورای اسلامی شهر تبریز، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی، اداره‌کل راه و شهرسازی و همچنین شهرداران مناطق ۳ و ۹ تبریز برگزار شد. در این جلسه، ضمن بررسی موضوعات مرتبط با حوزه نما و سیمای شهری، از اعضای کمیته تخصصی به دلیل همراهی و مشارکت مؤثر در باززنده‌سازی عمارت کلاه‌فرنگی تبریز قدردانی شد.

در این جلسه، از سید رامین اسبقی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تبریز به نمایندگی از اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان و به پاس همکاری تخصصی، تعامل مؤثر با مجموعه مدیریت شهری و نقش‌آفرینی در فرآیند باززنده‌سازی و حفاظت از عمارت تاریخی کلاه‌فرنگی باغشمال با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.

محمد عزتی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز در این جلسه با قدردانی از تعهد، تخصص و همراهی اعضای کمیته تخصصی نما و سیمای شهری، بر نقش این مجموعه در صیانت، احیا و بازآفرینی یکی از شاخص‌ترین بناهای تاریخی تبریز تأکید کرد و استمرار همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و تخصصی را لازمه حفاظت از میراث تاریخی و ارتقای کیفیت معماری و سیمای شهری دانست.

عمارت تاریخی کلاه‌فرنگی باغشمال از جمله بناهای شاخص تبریز به شمار می‌رود که پروژه باززنده‌سازی آن با هدف احیای هویت تاریخی، حفاظت از ارزش‌های معماری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری این مجموعه به مرحله بهره‌برداری رسیده و به عنوان یکی از نمونه‌های موفق همکاری میان مدیریت شهری و دستگاه‌های متولی میراث‌فرهنگی شناخته می‌شود.

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