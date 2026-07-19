به گزارش خبرنگار میراث آریا، یوسف سلمان‌خواه روز شنبه ٢٧ تیرماه ١۴٠۵، در جریان سفر رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی به گیلان با همراهی نماینده مردم شهرستان صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان و فرماندار شهرستان صومعه‌سرا طی بازدید میدانی از طرح‌های گردشگری شهرستان صومعه‌سرا، با اشاره به جایگاه ویژه این شهرستان در نقشه گردشگری استان، اظهار کرد: صومعه‌سرا با برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی، فرهنگی و رویدادمحور، امروز در آستانه یک جهش توسعه‌ای قرار دارد و لازم است این ظرفیت‌ها با نگاه علمی، برنامه‌محور و سرمایه‌گذارپذیر به بالفعل تبدیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان گفت :در این بازدید آخرین وضعیت زیرساخت‌های گردشگری، ظرفیت‌های بوم‌گردی، طرح‌های توسعه‌ای و روند احداث یک هتل چهارستاره در شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

او در ادامه افزود: این شهرستان به‌درستی به عنوان «شهر جشنواره‌ها» شناخته می‌شود و این عنوان، صرفاً یک نام نیست؛ بلکه نشان‌دهنده هویت فرهنگی زنده، تنوع رویدادها، و پیوند عمیق مردم منطقه با میراث ملموس و ناملموس خود است.

سلمان‌خواه ادامه داد: امروز توسعه گردشگری در صومعه‌سرا نیازمند هم‌افزایی جدی میان وزارت میراث‌فرهنگی، دستگاه‌های اجرایی، مدیران محلی و بخش خصوصی است، چراکه حمایت هدفمند از زیرساخت‌ها، تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری و تقویت زنجیره خدمات اقامتی، سه رکن اصلی برای شکوفایی این ظرفیت‌ها به شمار می‌رود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان با تأکید بر نقش اقامتگاه‌های بوم‌گردی در توزیع متوازن سفر و افزایش ماندگاری گردشگران تصریح کرد: توسعه بوم‌گردی، تنها یک اقدام خدماتی نیست، بلکه راهبردی مؤثر برای پاسداشت هویت محلی، خلق تجربه اصیل برای گردشگر و ایجاد فرصت‌های تازه اشتغال در بستر اقتصاد درونزا است.

سلمان‌خواه همچنین با اشاره به ظرفیت‌های بالفعل شهرستان صومعه‌سرا ابراز کرد: تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های در دست اجرا، به‌ویژه هتل چهارستاره صومعه‌سرا، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، زمینه‌ساز افزایش سهم شهرستان در بازار گردشگری استان و کشور خواهد بود و می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در تقویت اقتصاد محلی ایفا کند.

گفتنی است مسئولان حاضر در بازدید بر ضرورت حمایت از پروژه‌های گردشگری شهرستان، رفع موانع اجرایی، تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری و تداوم توجه به ظرفیت‌های بومی و فرهنگی صومعه‌سرا تأکید کردند؛ ظرفیتی که می‌تواند با اتکا به میراث کهن، جشنواره‌های بومی و زیرساخت‌های نوین، این شهرستان را به یکی از محورهای مهم توسعه گردشگری پایدار در گیلان تبدیل کند.

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