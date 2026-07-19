به گزارش خبرنگار میراث آریا، سمیرا حسنی روز یکشنبه ٢٨ تیرماه ١۴٠۵، در بازدید میدانی از ساختمان جدید نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خمام، ضمن بررسی وضعیت تجهیز و آمادهسازی ساختمان جدید، فرایندهای استقرار واحدهای اداری را مورد ارزیابی قرار داد.
سرپرست فرمانداری شهرستان خمام طی بازدید از این ساختمان با اشاره به اهمیت بهبود بهرهوری اظهار کرد: برای ارتقای خدماترسانی به ذینفعان و فعالان حوزه صنایعدستی، فراهمسازی فضای مناسب ضروری است.
او در ادامه با تحلیل وضعیت جغرافیایی شهرستان خمام و همجواری آن با منطقه آزاد انزلی، بر ضرورت اتخاذ رویکردهای نوین در بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری تأکید کرد.
حسنی افزود: قرارگیری این ساختمان در مسیر تردد گردشگران، فرصتی ارزشمند برای مدیریت تقاضا و هدایت گردشگران به سمت مراکز تولید صنایعدستی است.
سرپرست فرمانداری خمام در بخش دیگری از سخنان خود، جهانیشدن روستای ملی حصیر فشتکه را یکی از اولویتهای توسعهای منطقه دانست و تصریح کرد: برنامهریزی برای احداث خانه صنایعدستی و ایجاد زیرساختهای لازم جهت برپایی بازارچه دائمی سوغات در محوطه این ساختمان، اقدامی زیربنایی برای تقویت زنجیره ارزش صنایعدستی شهرستان است. این سیاستگذاری باید با هدف معرفی برندهای محلی و تسهیل دسترسی گردشگران به محصولات بومی با رویکرد توسعه اقتصاد محلی صورت پذیرد.
او در پایان، با بیان اهمیت تعامل فرابخشی دستگاههای اجرایی شهرستان جهت حمایت از طرحهای توسعه گردشگری خاطرنشان کرد: توسعه پایدار در حوزه میراثفرهنگی نیازمند انسجام مدیریتی و بهرهگیری از مطالعات کارشناسی است تا بتوان با استفاده از مزیتهای نسبی منطقه، سهم شهرستان خمام را در صنعت گردشگری استان گیلان ارتقا بخشید.
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