افتتاح موزه سنگ در مجموعه میراث جهانی قره کلیسا چالدران

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، ۲۷ تیرماه، همزمان با برگزاری آیین مذهبی باداراک در مجموعه میراث جهانی قره‌کلیسا، موزه سنگ این اثر ارزشمند تاریخی با حضور رسول مقابلی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی، مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، اکبر صمدی، فرماندار چالدران و اسقف اعظم گریگور چیفت‌چیان، خلیفه کل ارامنه آذربایجان افتتاح شد.

این موزه که به همت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی راه‌اندازی شده است، فضایی تخصصی برای نمایش و حفاظت از کتیبه‌ها و قطعات سنگی تاریخی است که از کاوش‌ها و مرمت‌های سالیان گذشته در این محوطه ارزشمند به دست آمده‌اند، افتتاح این بخش، گامی مهم برای تکمیل زیرساخت‌های گردشگری مجموعه و روایت بهتر تاریخ پرفراز و نشیب این کلیسای کهن به شمار می‌رود.

در ادامه این مراسم، رسول مقابلی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی، با تأکید بر نقش میراث‌فرهنگی در توسعه پایدار منطقه، خاطرنشان کرد: افتتاح موزه سنگ در دل یکی از ارزشمندترین میراث‌های جهانی، نه تنها یک موفقیت در حوزه حفاظت از آثار باستانی، بلکه گامی استراتژیک برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری و نمایش توانمندی‌های مدیریت استانی در صیانت از هویت تاریخی منطقه است.

او همچنین خاطرنشان کرد: دولت و مدیریت استان با نگاهی ویژه به ظرفیت‌های شهرستان چالدران، بر تلاش برای تبدیل شدن این منطقه به یک قطب گردشگری مذهبی و تاریخی در سطح بین‌المللی تمرکز کرده‌اند و این گونه پروژه‌های حفاظتی، نقش کلیدی در ارتقای سطح اجتماعی و اقتصادی ساکنان منطقه ایفا خواهند کرد.

مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با اشاره به غنای تاریخی این سنگ‌نگاره‌ها و قطعات معماری، افزود: این موزه بستری مناسب برای پژوهشگران فراهم می‌آورد تا علاوه بر بازدید عمومی، ابعاد هنری و تاریخی تمدن‌های منطقه را در بستر جهانی قره‌کلیسا بررسی کنند و این آثار سنگی، سندی گویا از قدمت و اهمیت تمدنی این کهن‌دژ است.

اسقف اعظم گریگور چیفت‌چیان، خلیفه کل ارامنه آذربایجان نیز در این آیین ضمن قدردانی از تعاملات انجام شده برای حفظ این میراث مشترک، بر هم‌افزایی نهادهای مذهبی و دولتی در راستای معرفی فرهنگ همزیستی مسالمت‌آمیز تأکید کرد.

او افتتاح موزه سنگ را نشانی از احترام به پیشینه تاریخی دانست و ابراز امیدواری کرد که با تداوم این‌گونه اقدامات حفاظتی و ترویجی، شاهد رونق بیش از پیش گردشگری مذهبی و فرهنگی در چالدران و مجموعه قره‌کلیسا باشیم که هر ساله پذیرای زائران و گردشگران بی‌شماری از سراسر جهان است.

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