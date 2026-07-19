بهگزارش خبرنگار میراث آریا، در ادامه سلسله اقدامات توسعهای ذیل پروژههای «اینوا»، ۲۷ تیرماه با حضور رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی، مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، صمد اکبری، فرماندار چالدران و جمعی از مسئولان استانی و محلی، نخستین کارگاه تخصصی کاشی هفترنگ استان در چالدران به بهرهبرداری رسید.
حمایت از صنایعدستی؛ اولویت استانداری در مسیر ارزشآفرینی
استاندار آذربایجان غربی در این مراسم با تأکید بر اهمیت اقتصادی صنایعدستی اظهار کرد: توسعه صنایعدستی به دلیل ارزش افزوده بالا، یکی از بسترهای مطمئن برای درآمدزایی پایدار خانوارهاست و مدیریت ارشد استان با جدیت از این حوزه حمایت میکند.
رضا رحمانی افزود: هدف ما از برگزاری همایش سرمایهگذاری اینوا، معرفی واقعی ظرفیتهای آذربایجان غربی به سرمایهگذاران است. در همین راستا، باید مقوله برندسازی و بستهبندی محصولات صنایعدستی بهصورت ویژه در دستور کار قرار گیرد، همچنین برپایی نمایشگاههای تخصصی برای شناساندن هنرهای بومی استان در اولویت برنامههای حمایتی خواهد بود.
او در پایان خاطرنشان کرد: گردشگری، بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای مرزی و حوزه معدن، سه محور اصلی و اولویتدار استانداری برای توسعه همهجانبه استان محسوب میشوند.
چالدران؛ نگین گردشگری مذهبی و تاریخی
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی نیز در این مراسم ضمن قدردانی از حمایتهای استاندار، به پیوند ظرفیتهای گردشگری و توسعه صنایعدستی اشاره کرد و گفت: چالدران به واسطه وجود میراث جهانی قرهکلیسا و برگزاری آیین جهانی باداراک، از پتانسیلهای بینظیری در حوزه گردشگری مذهبی برخوردار است.
مرتضی صفری با اشاره به میزبانی شایسته از آیین باداراک افزود: امروز در دیدار با اسقف اعظم گریگور چیفتچیان، خلیفه ارامنه کل آذربایجان، ایشان از حمایتهای استاندار برای برگزاری مطلوب این مراسم جهانی تقدیر کردند که این امر نشاندهنده تعامل سازنده فرهنگی در استان است.
او تصریح کرد: کارگاه کاشی هفترنگ افتتاح شده در چالدران، در سطح استان بینظیر است و با بهرهبرداری از آن، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۵ نفر فراهم شده است، همچنین با برنامهریزیهای صورت گرفته، یک مجتمع گردشگری بزرگ در زمینی به مساحت ۵ هکتار در جوار این کارگاه احداث خواهد شد که میتواند تحولی چشمگیر در زیرساختهای گردشگری این منطقه ایجاد کند.
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