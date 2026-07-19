بهگزارش خبرنگار میراث آریا، رسول مقابلی، ۲۷ تیرماه در آیین جهانی باداراک که با حضور اسقف اعظم ارامنه و جمعی از زائران و گردشگران در محل قرهکلیسای چالدران برگزار شد، بر اهمیت وحدت ملی و بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی استان تأکید کرد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه ملت ایران با همه تنوع قومی، زبانی و مذهبی، یک خانواده بزرگ هستند، افزود: پیروان ادیان الهی و توحیدی همواره بخشی از پیکره ملت بزرگ ایران بوده و در شکلگیری، تثبیت و اعتلای انقلاب اسلامی نقشآفرینی کردهاند و در دوران دفاع از کشور و جنگ رمضان نیز با وحدت کلمه، در صیانت از خاک و تمامیت ارضی ایران اسلامی حضوری تمامقد داشتهاند.
او در پایان با تشریح نگاه مدیریت ارشد استان در بهرهبرداری شایسته از ظرفیتهای آیین جهانی قره کلیسا در توسعه گردشگری منطقهای، خاطرنشان کرد: قرهکلیسای چالدران بهعنوان یک اثر ارزشمند، میتواند ظرفیت مهمی برای رونق گردشگری، معرفی فرهنگ غنی استان، توسعه اقتصادی منطقه و تقویت پیوندهای انسانی میان ملتها باشد که باید در دستورکار دستگاههای متولی قرار گیرد.
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