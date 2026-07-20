به گزارش خبرنگار میراثآریا، نشست هماندیشی بررسی موانع، چالشها و راهکارهای توسعه گردشگری سلامت در استان گلستان، روز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور فریدون فعالی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان، یاسر قندهاری معاون گردشگری استان، نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان، رؤسا و نمایندگان مراکز درمانی دارای مجوز گردشگری سلامت و مدیران دفاتر خدمات مسافرتی فعال در این حوزه در سالن جلسات ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان در این نشست با بیان اینکه هدف از برگزاری این جلسات ایجاد همافزایی و شناسایی چالشها و موانع میان بخشهای دولتی و خصوصی است، گفت: این نشستها با هدف یافتن راهکارهای رفع موانع برگزار میشود و لازم است بهصورت تخصصی و مستمر ادامه یابد.
او با تأکید بر ضرورت ایجاد ساختاری منسجم برای توسعه گردشگری سلامت افزود: نیازمند تشکیل کمیته اجرایی گردشگری سلامت هستیم تا همه بخشهای مرتبط بهصورت زنجیرهای با یکدیگر هماهنگ شوند. همچنین باید در جشنوارهها و رویدادهای مختلف، بخش ویژهای برای معرفی و رونق گردشگری سلامت پیشبینی شود.
فعالی آینده گردشگری گلستان را روشن توصیف کرد و گفت: تمام ظرفیتهای استان برای توسعه گردشگری در بخشهای مختلف فراهم است و اکنون بیش از هر چیز به برنامهریزی، بازاریابی و تبلیغات هدفمند نیاز داریم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان با اشاره به ضرورت تدوین بستههای تخصصی گردشگری سلامت بیان کرد: مراکز درمانی دارای مجوز باید بستههای گردشگری سلامت را متناسب با خدمات خود تدوین کنند و این بستهها از طریق پرتالهای مناسب و به زبانهای مختلف به گردشگران داخلی و خارجی معرفی شود.
او ادامه داد: بستههای سفر حوزه گردشگری سلامت باید متناسب با ذائقه و نیاز کشورهای هدف طراحی و با محتوای تبلیغاتی مناسب از سوی دفاتر خدمات مسافرتی و مراکز ارائهدهنده خدمات درمانی عرضه شود تا قدرت رقابت استان با سایر استانهای فعال در این حوزه افزایش یابد.
فعالی با تأکید بر ظرفیتهای طبیعی گلستان برای توسعه گردشگری سلامت گفت: باید گردشگری سلامت را با تکیه بر قابلیتهای طبیعی استان پیش ببریم. برخورداری گلستان از جنگلهای هیرکانی، مناطق ییلاقی، دریا، کوهستان و دشت، این امکان را فراهم میکند که علاوه بر خدمات درمانی، بر گردشگری دوران نقاهت و بهبودی نیز در تبلیغات، بازاریابی و تدوین بستههای سفر تأکید شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان همچنین پیشنهاد کرد دفاتر خدمات مسافرتی بهصورت تخصصی بر یک کشور هدف و یک حوزه مشخص از گردشگری سلامت متمرکز شوند تا با افزایش تخصص، بازدهی و اثربخشی بیشتری داشته باشند.
او با اشاره به رقابت میان استانها در حوزه گردشگری سلامت تصریح کرد: برای کاهش فاصله با استانهایی که سالها در این حوزه فعالیت داشتهاند، باید با همافزایی میان جامعه گردشگری، مراکز درمانی، دانشگاه علوم پزشکی، اتاق بازرگانی و سایر دستگاههای مرتبط، سهم استان گلستان از بازار گردشگری سلامت را افزایش دهیم.
فعالی به اقدامات انجامشده در همکاری با اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت: زمینه حضور فعالان گردشگری و سلامت استان در نمایشگاههای کشورهای همسایه و همچنین حضور فعالان خارجی در نمایشگاهها و همایشهای استان فراهم شده است و این روند باید تقویت شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان تأکید کرد: حضور در نمایشگاهها و جشنوارههای تخصصی بدون ارائه بستههای گردشگری سلامت اثربخش نخواهد بود و لازم است این بستهها برای معرفی شایسته استان و جذب گردشگران سلامت آماده و ارائه شود.
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