رویداد گردشگری «کرمانشاه؛ دروازه کربلا» در فهرست رویدادهای ملی ثبت شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی دوشنبه ۲۹ تیرماه اظهار کرد: استان کرمانشاه به دلیل قدمت دیرینه در میزبانی از زائران عتبات عالیات و قرارگیری در مسیر اصلی تردد عاشقان حسینی، از دیرباز به عنوان دروازه کربلا شناخته می‌شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه، افزود: ثبت این عنوان در فهرست رویدادهای ملی، گامی بلند در راستای برندسازی گردشگری مذهبی و آیینی استان است.

او ادامه داد: این رویداد تنها یک عنوان نیست، بلکه نمادی از پیوند فرهنگ، اعتقادات و ظرفیت‌های خدمات‌رسانی مردم غیور کرمانشاه است.

اعظمی گفت: با ثبت ملی این رویداد، زمینه‌سازی برای جذب گردشگران مذهبی، معرفی مسیرهای تاریخی و همچنین بهره‌گیری از توانمندی‌های صنایع‌دستی استان در قالب بازارچه‌های ویژه زائرین با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

او با اشاره به اهمیت اقتصادی و فرهنگی این ثبت، تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌های ما بر این است که با بهره‌گیری از این ظرفیت ملی، زیرساخت‌های گردشگری استان را ارتقا داده و با تقویت اقامتگاه‌ها و مراکز پذیرایی، تجربه‌ای ماندگار برای مسافران و زائران ایجاد کنیم، این ثبت ملی نه تنها موجب رونق اقتصادی استان می‌شود، بلکه پیوند میان صنعت گردشگری و ارزش‌های معنوی جامعه را مستحکم‌تر خواهد کرد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمانشاه در پایان گفت: دریافت این گواهی ثبت ملی، مسئولیت ما را در قبال میزبانی شایسته از زائران دوچندان می‌کند و ما مصمم هستیم تا با هماهنگی تمامی دستگاه‌های اجرایی، از این فرصت برای توسعه پایدار گردشگری در جای‌جای استان کرمانشاه بهره‌مند شویم.

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