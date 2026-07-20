به گزارش خبرنگار میراث آریا، در نشست مشترک دادستان و مدیر کل و مسئولان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یزد که روز یکشنبه ۲۸ تیرماه برگزار شد، محورهای همکاری میان دستگاه قضا و این اداره‌کل با هدف صیانت از بافت تاریخی، مقابله با تخلفات حوزه میراث‌فرهنگی و ارتقای نظارت بر اماکن گردشگری تعیین و تصویب شد.

در این نشست، با تأکید بر ضرورت حفاظت مؤثر از میراث‌فرهنگی و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط، مقرر شد شعبه‌ای ویژه برای رسیدگی تخصصی و سریع به پرونده‌های تخلفات حوزه میراث‌فرهنگی در محدوده بافت تاریخی تشکیل شود.

همچنین به منظور بررسی دقیق‌تر پرونده‌های مرتبط با آثار و بافت‌های تاریخی، کارگروه‌های فنی با حضور نمایندگان دادستانی و کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تشکیل خواهد شد تا ضمن بررسی کارشناسی موضوعات، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر در پرونده‌ها فراهم شود.

از دیگر مصوبات این نشست، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای نیروهای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی با همکاری نماینده دادستان بود. این آموزش‌ها با هدف ارتقای توانمندی‌های حقوقی و اجرایی نیروهای یگان حفاظت و تقویت نقش آنان به عنوان ضابطان قضایی در برخورد با تخلفات حوزه میراث‌فرهنگی برگزار خواهد شد.

در بخش دیگری از این نشست، بر ساماندهی و تشدید نظارت بر اماکن گردشگری واقع در بافت تاریخی تأکید شد.

بر این اساس، کارگروهی متشکل از نمایندگان دادستانی، فرماندهی انتظامی، اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یزد، اتاق اصناف و پلیس اماکن تشکیل می‌شود تا بر فعالیت کافی‌شاپ‌ها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و خانه‌مسافرها نظارت مستمر داشته باشد.

این نظارت‌ها با هدف بررسی رعایت قوانین و مقررات، از جمله ضوابط انتظامی و وضعیت حجاب در این اماکن، انجام خواهد شد.

حاضران در این نشست، تعامل و هماهنگی میان دستگاه قضا و اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را گامی مؤثر در حفاظت از بافت تاریخی، پیشگیری از تخلفات و ارتقای نظم و قانون‌مداری در اماکن گردشگری ارزیابی کردند.

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