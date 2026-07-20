به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یاسر قندهاری در نشست هم‌اندیشی بررسی موانع، چالش‌ها و راهکارهای توسعه گردشگری سلامت استان گلستان که روز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی، مراکز درمانی دارای مجوز گردشگری سلامت و فعالان بخش خصوصی این حوزه در گرگان برگزار شد، گفت: هدف از برگزاری این نشست، ایجاد هماهنگی میان مراکز درمانی و بیمارستان‌های دارای مجوز IPD با دفاتر خدمات مسافرتی فعال در حوزه گردشگری سلامت و طراحی بسته‌های سفر برای رفع موانع و مشکلات این حوزه است.

معاون گردشگری استان گلستان با اشاره به رایزنی‌های اخیر با کشور قزاقستان افزود: هفته گذشته میزبان یکی از فعالان گردشگری سلامت قزاقستان بودیم و نشست‌هایی نیز با حضور سرکنسول جمهوری قزاقستان در گرگان برگزار شد. در هفته‌های آینده نیز نشست‌های تخصصی و منسجمی برای توسعه همکاری‌های گردشگری سلامت با این کشور برگزار خواهد شد.

او آموزش در حوزه گردشگری سلامت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی را از برنامه‌های مهم استان برشمرد و اظهار کرد: بیماران خارجی از کیفیت خدمات درمانی استان رضایت دارند، اما نسبت به مدت زمان دریافت خدمات نقدهایی مطرح کرده‌اند که لازم است با هماهنگی مراکز درمانی و خدماتی، از معطلی گردشگران سلامت جلوگیری شود.

قندهاری بر ضرورت به‌کارگیری مترجم و نیروهای آشنا به زبان کشورهای هدف در مراکز درمانی دارای مجوز نیز تأکید کرد.

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