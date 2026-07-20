توسعه گردشگری اولویت طرح توسعه کریدور غرب به شرق گلستان

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نشست بررسی طرح توسعه کریدور غرب به شرق استان گلستان روز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ در دفتر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان با حضور عبدالعلی کیانمهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان، فریدون فعالی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، خالق سجادیفر مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری، عادل مصدقی مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد.
عبدالعلی کیانمهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان در این نشست با تأکید بر ضرورت تحول در صنعت گردشگری استان گفت: باید زمینه رونق هرچه بیشتر گردشگری استان را فراهم کنیم و با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، سهم این بخش را در اقتصاد گلستان افزایش دهیم.
او افزود: مردم استان نیازمند ایجاد ارزشافزوده و تقویت اقتصاد محلی هستند و نمیتوان توسعه اقتصادی گلستان را تنها بر پایه کشاورزی دنبال کرد.
کیانمهر با اشاره به طرح توسعه کریدور غرب به شرق استان اظهار کرد: اجرای این طرح میتواند مسیر اصلی استان را ضابطهمند کرده و با ایجاد هویت مشخص، زمینه توسعه گردشگری، جذب سرمایهگذاری و رونق اقتصادی را فراهم کند.
فریدون فعالی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان نیز با تأکید بر ضرورت نگاه گردشگری در اجرای این طرح گفت: در وهله نخست باید رویکرد توسعه گردشگری در تمامی بخشهای این طرح موردتوجه قرار گیرد.
او ادامه داد: کریدور غرب به شرق، پیشانی استان گلستان است و نخستین تصویری است که مسافران از استان مشاهده میکنند؛ ازاینرو لازم است این محور با طراحی مناسب، ضوابط مشخص و ایجاد زیرساختهای گردشگری، به مسیری زیبا و شاخص تبدیل شود.
فعالی افزود: در قالب این طرح، امکان بهرهگیری سرمایهگذاران از ظرفیت ۲۱ مصداق تأسیسات گردشگری برای ایجاد و توسعه زیرساختهای گردشگری فراهم خواهد شد که میتواند زمینهساز افزایش سرمایهگذاری و تنوع خدمات گردشگری در این محور باشد.
در ادامه این نشست، دکتر اسحاقی مشاور طرح با ارائه گزارشی از مطالعات انجامشده گفت: در این طرح، ظرفیتهای سرمایهگذاری، گردشگری و قابلیتهای توسعهای مسیر غرب به شرق استان بهصورت جامع بررسی شده است.
او افزود: در محدوده این کریدور، ۶۲۷ پلاک از غرب تا شرق استان شناساییشده که همگی متعلق به مردم محلی بوده و هیچیک از اراضی دولتی یا منابع طبیعی را شامل نمیشود.
مشاور طرح خاطرنشان کرد: اجرای این طرح میتواند نقش مؤثری در ایجاد ارزشافزوده، رونق اقتصادی و افزایش درآمد جوامع محلی استان گلستان ایفا کند.
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