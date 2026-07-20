۲۹ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۲

بیست‌وهفتمین سالروز ثبت ملی دیوار بزرگ گرگان/ تأکید مدیرکل میراث‌فرهنگی گلستان بر تداوم مسیر ثبت جهانی

بیست‌وهفتمین سالروز ثبت ملی دیوار بزرگ گرگان/ تأکید مدیرکل میراث‌فرهنگی گلستان بر تداوم مسیر ثبت جهانی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان با گرامیداشت بیست‌وهفتمین سالروز ثبت ملی دیوار بزرگ گرگان، این اثر را نمادی از دانش، خلاقیت و هویت ایرانی دانست و گفت: با شتاب گرفتن روند تکمیل پرونده ثبت جهانی، هم‌افزایی دستگاه‌های ملی و استانی، آینده روشنی را برای ثبت جهانی این اثر ارزشمند نوید می‌دهد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریدون فعالی امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ به‌مناسبت بیست‌وهفتمین سالروز ثبت ملی دیوار بزرگ گرگان، با تأکید بر جایگاه ارزشمند این اثر تاریخی بیان کرد: بیست‌ونهم تیرماه، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت یکی از بزرگ‌ترین شاهکارهای مهندسی و معماری ایران باستان و یادآوری مسئولیت همگانی در حفاظت از این میراث ماندگار است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان دیوار بزرگ گرگان را سومین دیوار دفاعی بزرگ جهان خواند و افزود: این اثر تنها یک بنای تاریخی نیست، بلکه نمادی از دانش، خلاقیت، اقتدار و هویت ایرانی است که قرن‌ها در شمال ایران استوار مانده و امروز شایستگی حضور در فهرست میراث جهانی یونسکو را دارد.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ثبت جهانی این اثر گفت: در دو سال گذشته با حمایت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، همراهی استانداری گلستان، پژوهشگاه میراث‌فرهنگی، دستگاه‌های اجرایی و تلاش متخصصان و کارشناسان، روند حفاظت، پژوهش، مستندسازی و تکمیل الزامات پرونده ثبت جهانی دیوار بزرگ گرگان با شتاب بیشتری دنبال شده است.

فعالی ادامه داد: جذب اعتبارات مناسب، توسعه مطالعات تخصصی، تصویربرداری هوایی، تهیه مستندات و نقشه‌های فنی، تداوم کاوش‌های باستان‌شناسی، ساماندهی پایگاه دیوار بزرگ گرگان، تعیین و تثبیت عرصه و حریم و همچنین صدور بخشی از اسناد مالکیت این اثر، از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در مسیر صیانت و ثبت جهانی این میراث ارزشمند به شمار می‌رود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان با بیان اینکه قرار گرفتن پرونده ثبت جهانی دیوار بزرگ گرگان در اولویت وزارت میراث‌فرهنگی و شکل‌گیری هم‌افزایی میان نهادهای ملی و استانی، آینده‌ای روشن را برای این اثر فاخر رقم زده است، تصریح کرد: تحقق ثبت جهانی دیوار بزرگ گرگان یکی از مهم‌ترین مطالبات فرهنگی کشور است.

او در پایان از پژوهشگران، دوستداران میراث‌فرهنگی، دستگاه‌های اجرایی و مردم استان گلستان که در مسیر حفاظت و معرفی این اثر ارزشمند همراه بوده‌اند، قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاری‌ها، در آینده‌ای نزدیک ثبت جهانی دیوار بزرگ گرگان محقق و این میراث کم‌نظیر بیش‌ازپیش به جهانیان معرفی شود.

بیست‌وهفتمین سالروز ثبت ملی دیوار بزرگ گرگان/ تأکید مدیرکل میراث‌فرهنگی گلستان بر تداوم مسیر ثبت جهانی

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کد خبر 1405042902097
ابوالفضل آذری
دبیر مریم قربانی‌نیا

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