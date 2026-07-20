به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریدون فعالی امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ به‌مناسبت بیست‌وهفتمین سالروز ثبت ملی دیوار بزرگ گرگان، با تأکید بر جایگاه ارزشمند این اثر تاریخی بیان کرد: بیست‌ونهم تیرماه، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت یکی از بزرگ‌ترین شاهکارهای مهندسی و معماری ایران باستان و یادآوری مسئولیت همگانی در حفاظت از این میراث ماندگار است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان دیوار بزرگ گرگان را سومین دیوار دفاعی بزرگ جهان خواند و افزود: این اثر تنها یک بنای تاریخی نیست، بلکه نمادی از دانش، خلاقیت، اقتدار و هویت ایرانی است که قرن‌ها در شمال ایران استوار مانده و امروز شایستگی حضور در فهرست میراث جهانی یونسکو را دارد.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ثبت جهانی این اثر گفت: در دو سال گذشته با حمایت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، همراهی استانداری گلستان، پژوهشگاه میراث‌فرهنگی، دستگاه‌های اجرایی و تلاش متخصصان و کارشناسان، روند حفاظت، پژوهش، مستندسازی و تکمیل الزامات پرونده ثبت جهانی دیوار بزرگ گرگان با شتاب بیشتری دنبال شده است.

فعالی ادامه داد: جذب اعتبارات مناسب، توسعه مطالعات تخصصی، تصویربرداری هوایی، تهیه مستندات و نقشه‌های فنی، تداوم کاوش‌های باستان‌شناسی، ساماندهی پایگاه دیوار بزرگ گرگان، تعیین و تثبیت عرصه و حریم و همچنین صدور بخشی از اسناد مالکیت این اثر، از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در مسیر صیانت و ثبت جهانی این میراث ارزشمند به شمار می‌رود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان با بیان اینکه قرار گرفتن پرونده ثبت جهانی دیوار بزرگ گرگان در اولویت وزارت میراث‌فرهنگی و شکل‌گیری هم‌افزایی میان نهادهای ملی و استانی، آینده‌ای روشن را برای این اثر فاخر رقم زده است، تصریح کرد: تحقق ثبت جهانی دیوار بزرگ گرگان یکی از مهم‌ترین مطالبات فرهنگی کشور است.

او در پایان از پژوهشگران، دوستداران میراث‌فرهنگی، دستگاه‌های اجرایی و مردم استان گلستان که در مسیر حفاظت و معرفی این اثر ارزشمند همراه بوده‌اند، قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاری‌ها، در آینده‌ای نزدیک ثبت جهانی دیوار بزرگ گرگان محقق و این میراث کم‌نظیر بیش‌ازپیش به جهانیان معرفی شود.

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