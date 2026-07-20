دیدار گردشگران با ماه و اجرام آسمانی در کویر یزد

سید علیرضا سالار حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا ضمن اشاره به فرارسیدن ۲۹ تیرماه، هم‌زمان با روز جهانی ماه، گفت: این مناسبت فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های استان یزد در حوزه گردشگری نجومی و بهره‌مندی از آسمان تاریک کویر برای رصد اجرام آسمانی است.

معاون گردشگری استان یزد تصریح کرد: روز جهانی ماه با هدف ترویج فرهنگ علم، افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت آسمان شب و اکتشافات فضایی نام‌گذاری شده است، اما امروزه آلودگی نوری در بسیاری از شهرها موجب شده امکان مشاهده دقیق ماه، ستارگان و دیگر اجرام آسمانی برای بخش زیادی از مردم فراهم نباشد.

او با اشاره به این‌که استان یزد با برخورداری از پهنه‌های وسیع کویری، اقلیم خشک، رطوبت پایین، تعداد زیاد شب‌های صاف و فاصله از منابع آلودگی نوری، از مناسب‌ترین مناطق کشور برای رصد آسمان شب محسوب می‌شود، گفت: این شرایط سبب شده است که کویرهای یزد در سال‌های اخیر مورد توجه علاقه‌مندان به نجوم، عکاسان آسمان شب و گردشگران طبیعت قرار گیرند.

سالار حسینی با اشاره به تنوع کویرهای استان گفت: کویرهای یزد از جمله کویر کاراکال، ساغند، دروازه قرآن و دیگر پهنه‌های کویری استان، ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه گردشگری نجومی دارند و گردشگران می‌توانند در این مناطق، ماه، سیارات، خوشه‌های ستاره‌ای، سحابی‌ها و کهکشان راه شیری را در شرایطی مطلوب مشاهده کنند؛ تجربه‌ای که به دلیل کیفیت آسمان، در بسیاری از مناطق شهری امکان‌پذیر نیست.

معاون گردشگری استان یزد ادامه داد: در سال‌های اخیر، کمپ‌ها و اقامتگاه‌های کویری استان نیز با ارائه خدمات متنوع، زمینه مناسبی را برای حضور گردشگران فراهم کرده‌اند و علاقه‌مندان می‌توانند در کنار بهره‌مندی از طبیعت بکر کویر، شب را در این اقامتگاه‌ها سپری کرده و در برنامه‌های رصد آسمان شب، عکاسی نجومی و تورهای تخصصی نجوم شرکت کنند.

او با بیان این‌که گردشگری نجومی یکی از شاخه‌های نوین گردشگری در جهان است، تصریح کرد: توسعه این نوع گردشگری علاوه بر معرفی ظرفیت‌های طبیعی استان، می‌تواند به افزایش ماندگاری گردشگران، رونق اقتصادی جوامع محلی و تنوع‌بخشی به سبد محصولات گردشگری یزد کمک کند.

سالار حسینی در پایان خاطرنشان کرد: روز جهانی ماه، یادآور اهمیت حفاظت از آسمان تاریک نیز هست و کویرهای یزد با برخورداری از یکی از باکیفیت‌ترین آسمان‌های شب کشور، ظرفیت آن را دارند که بیش از گذشته به عنوان مقصدی شاخص برای گردشگری نجومی در سطح ملی و بین‌المللی معرفی شوند.

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