۲۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۰

مصطفی خانعلی نژاد،رئیس اداره حراست میراث‌فرهنگی گیلان

صیانت هوشمند از گنجینه‌های تاریخی گیلان با استانداردسازی سامانه‌های حفاظت الکترونیک

صیانت هوشمند از گنجینه‌های تاریخی گیلان با استانداردسازی سامانه‌های حفاظت الکترونیک

رئیس اداره حراست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان از برگزاری جلسه کمیته حفاظت الکترونیک با هدف استانداردسازی و به‌روزرسانی سامانه‌های پایش تصویری اماکن خاص و حساس، به‌ویژه موزه‌های باستان‌شناسی رشت، تاریخ چای ایران در لاهیجان و موزه میراث روستایی گیلان خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز چهارشنبه ٢۴ تیرماه ١۴٠۵، مصطفی خانعلی‌نژاد در جلسه کمیته حفاظت الکترونیک  که با حضور مسئول حفاظت الکترونیک حراست وزارت میراث‌فرهنگی و اعضای این کمیته برگزار شد، با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حفاظت از مواریث تاریخی و فرهنگی استان اظهار کرد: آثار تاریخی و اشیای موزه‌ای، بخشی ارزشمند از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی جامعه به شمار می‌روند و صیانت شایسته از این سرمایه‌های بی‌بدیل، مستلزم به‌کارگیری سامانه‌های هوشمند، استاندارد و روزآمد در حوزه حفاظت الکترونیک است.

رئیس اداره حراست اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان اعلام کرد: در این جلسه، وضعیت سامانه‌های پایش تصویری اماکن خاص و حساس استان بررسی و بر ضرورت استانداردسازی، ارتقای زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات حفاظت الکترونیک، به‌ویژه در موزه باستان‌شناسی رشت، موزه تاریخ چای ایران در لاهیجان و موزه میراث روستایی گیلان تأکید شد.

او  در ادامه افزود: افزایش ضریب امنیتی موزه‌ها و اماکن تاریخی، ارتقای کیفیت پایش محیطی، کاهش نقاط آسیب‌پذیر و ایجاد امکان نظارت دقیق و مستمر، از مهم‌ترین اهداف توسعه و بهسازی سامانه‌های حفاظت الکترونیک در مجموعه‌های فرهنگی و تاریخی استان است.

خانعلی نژاد تصریح کرد: در بخش دیگری از این نشست، طرح پیشنهادی شرکت مجری برای اجرای سامانه حفاظت الکترونیک ارائه شد و اعضای کمیته ضمن بررسی ابعاد فنی و اجرایی آن، درباره چگونگی انطباق طرح با استانداردهای حفاظتی، نیازهای تخصصی موزه‌ها و ویژگی‌های کالبدی و امنیتی هر مجموعه به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

رئیس اداره حراست اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان همچنین ابراز کرد: اجرای طرح‌های حفاظت الکترونیک باید بر مبنای مطالعات کارشناسی، ارزیابی دقیق مخاطرات، شناخت نقاط حساس و رعایت کامل ضوابط فنی انجام شود، چراکه هر موزه و بنای تاریخی، متناسب با نوع آثار، ساختار معماری و شرایط محیطی خود، نیازمند الگوی حفاظتی ویژه و متناسب است.

او  با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان بخش‌های مدیریتی، حفاظتی و تخصصی بیان کرد: حفاظت از گنجینه‌های تاریخی، مسئولیتی فرابخشی و مستمر است و تحقق آن به هماهنگی مؤثر میان نیروهای حراست، مدیران موزه‌ها، کارشناسان فنی و شرکت‌های مجری نیاز دارد. استفاده هدفمند از فناوری‌های نوین می‌تواند در کنار حضور نیروهای انسانی آموزش‌دیده، شبکه‌ای منسجم و بازدارنده برای صیانت از میراث فرهنگی ایجاد کند.

خانعلی‌نژاد گفت: پس از پایان جلسه، اعضای کمیته با حضور در موزه باستان‌شناسی رشت، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید و ضمن ارزیابی میدانی زیرساخت‌ها و تجهیزات موجود، ظرفیت‌ها، نیازهای فنی و نقاط قابل‌ارتقای سامانه حفاظت الکترونیک موزه را مورد بررسی قرار دادند.

رئیس اداره حراست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان در پایان خاطرنشان کرد: پاسداری از میراث‌فرهنگی، حفاظت از روایت ماندگار تاریخ و هویت این سرزمین است؛ ازاین‌رو، اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان با رویکردی علمی، پیشگیرانه و فناورمحور، ارتقای امنیت موزه‌ها و اماکن تاریخی استان را با جدیت دنبال خواهد کرد.

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کد خبر 1405042902165
سپیده آشفته‌پور لیلاکوهی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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