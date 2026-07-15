بهگزارش خبرنگار میراثآریا، روز چهارشنبه ٢۴ تیرماه ١۴٠۵، مصطفی خانعلینژاد در جلسه کمیته حفاظت الکترونیک که با حضور مسئول حفاظت الکترونیک حراست وزارت میراثفرهنگی و اعضای این کمیته برگزار شد، با اشاره به اهمیت بهرهگیری از فناوریهای نوین در حفاظت از مواریث تاریخی و فرهنگی استان اظهار کرد: آثار تاریخی و اشیای موزهای، بخشی ارزشمند از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی جامعه به شمار میروند و صیانت شایسته از این سرمایههای بیبدیل، مستلزم بهکارگیری سامانههای هوشمند، استاندارد و روزآمد در حوزه حفاظت الکترونیک است.
رئیس اداره حراست ادارهکل میراثفرهنگی گیلان اعلام کرد: در این جلسه، وضعیت سامانههای پایش تصویری اماکن خاص و حساس استان بررسی و بر ضرورت استانداردسازی، ارتقای زیرساختها و بهروزرسانی تجهیزات حفاظت الکترونیک، بهویژه در موزه باستانشناسی رشت، موزه تاریخ چای ایران در لاهیجان و موزه میراث روستایی گیلان تأکید شد.
او در ادامه افزود: افزایش ضریب امنیتی موزهها و اماکن تاریخی، ارتقای کیفیت پایش محیطی، کاهش نقاط آسیبپذیر و ایجاد امکان نظارت دقیق و مستمر، از مهمترین اهداف توسعه و بهسازی سامانههای حفاظت الکترونیک در مجموعههای فرهنگی و تاریخی استان است.
خانعلی نژاد تصریح کرد: در بخش دیگری از این نشست، طرح پیشنهادی شرکت مجری برای اجرای سامانه حفاظت الکترونیک ارائه شد و اعضای کمیته ضمن بررسی ابعاد فنی و اجرایی آن، درباره چگونگی انطباق طرح با استانداردهای حفاظتی، نیازهای تخصصی موزهها و ویژگیهای کالبدی و امنیتی هر مجموعه به بحث و تبادلنظر پرداختند.
رئیس اداره حراست ادارهکل میراثفرهنگی گیلان همچنین ابراز کرد: اجرای طرحهای حفاظت الکترونیک باید بر مبنای مطالعات کارشناسی، ارزیابی دقیق مخاطرات، شناخت نقاط حساس و رعایت کامل ضوابط فنی انجام شود، چراکه هر موزه و بنای تاریخی، متناسب با نوع آثار، ساختار معماری و شرایط محیطی خود، نیازمند الگوی حفاظتی ویژه و متناسب است.
او با تأکید بر ضرورت همافزایی میان بخشهای مدیریتی، حفاظتی و تخصصی بیان کرد: حفاظت از گنجینههای تاریخی، مسئولیتی فرابخشی و مستمر است و تحقق آن به هماهنگی مؤثر میان نیروهای حراست، مدیران موزهها، کارشناسان فنی و شرکتهای مجری نیاز دارد. استفاده هدفمند از فناوریهای نوین میتواند در کنار حضور نیروهای انسانی آموزشدیده، شبکهای منسجم و بازدارنده برای صیانت از میراث فرهنگی ایجاد کند.
خانعلینژاد گفت: پس از پایان جلسه، اعضای کمیته با حضور در موزه باستانشناسی رشت، از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید و ضمن ارزیابی میدانی زیرساختها و تجهیزات موجود، ظرفیتها، نیازهای فنی و نقاط قابلارتقای سامانه حفاظت الکترونیک موزه را مورد بررسی قرار دادند.
رئیس اداره حراست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گیلان در پایان خاطرنشان کرد: پاسداری از میراثفرهنگی، حفاظت از روایت ماندگار تاریخ و هویت این سرزمین است؛ ازاینرو، ادارهکل میراثفرهنگی گیلان با رویکردی علمی، پیشگیرانه و فناورمحور، ارتقای امنیت موزهها و اماکن تاریخی استان را با جدیت دنبال خواهد کرد.
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