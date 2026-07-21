اصفهان در مسیر بازتعریف گردشگری/ از گردشگری شب تا سینما گردشگری

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، داوود آبیان امروز سهشنبه ۳۰ تیرماه و در یازدهمین جلسه میز گردشگری استان اصفهان که به ریاست استاندار اصفهان در هتل آسمان برگزار شد، با ارائه گزارشی از وضعیت بازار گردشگری استان بر اساس دادههای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، گفت: بررسی شاخصهای گردشگری از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد اصفهان که تا سال ۱۳۹۷ همواره در میان استانهای برتر گردشگری داخلی با اقامت شبانه قرار داشت، در سالهای اخیر با افت محسوس جایگاه خود مواجه شده است.
معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: دادههای آماری بیانگر آن است که اصفهان در حوزه گردشگری داخلی بدون اقامت نیز روندی نزولی را تجربه کرده و از سال ۱۳۹۵ به بعد از جمع استانهای برتر خارجشده است؛ موضوعی که زنگ خطری جدی برای آینده گردشگری استان محسوب میشود.
آبیان با اشاره به کاهش ۴۷ درصدی ورود گردشگران نسبت به سال ۱۳۹۰ و تنزل جایگاه اصفهان تا رتبه دهم کشور در سال ۱۳۹۸، افزود: اصفهان طی پنج سال نزدیک به نیمی از بازار سفر خود را ازدستداده و این مسئله ضرورت بازنگری در سیاستهای توسعه گردشگری را بیش از گذشته نمایان کرده است.
او یکی از مهمترین دلایل این روند را محدود شدن تصویر گردشگری اصفهان به میراثفرهنگی و تاریخی دانست و تصریح کرد: اگرچه هویت تاریخی و تمدنی اصفهان سرمایهای ارزشمند است، اما نسل جدید گردشگران انتظار تجربههای متنوعتری از سفر دارند و لازم است داشتههای گسترده استان در قالب محصولات جدید و متناسب با نیاز بازار معرفی و عرضه شود.
معاون گردشگری استان اصفهان گفت: امروز اصفهان برای حفظ جایگاه خود در رقابت گردشگری نیازمند تغییر ویترین معرفی مقصد است و باید ظرفیتهای کمتر شناختهشده استان در کنار میراث تاریخی بهعنوان محصولات گردشگری به بازار عرضه شوند.
آبیان گردشگری شب را یکی از مهمترین ظرفیتهای توسعه گردشگری استان عنوان کرد و افزود: زیرساختهای لازم برای توسعه این حوزه در اصفهان فراهم است و با همکاری دستگاههای اجرایی میتوان این ظرفیت را به یکی از مزیتهای رقابتی استان تبدیل کرد.
او با اشاره به توانمندیهای اصفهان در حوزه گردشگری نجوم اظهار کرد: وجود آسمان تاریک، کویرهای گسترده، رصدخانههای مجهز و حضور متخصصان این حوزه، شرایطی فراهم کرده است که اصفهان بتواند به یکی از قطبهای گردشگری نجومی کشور و منطقه تبدیل شود.
آبیان همچنین از برنامهریزی برای راهاندازی نخستین کمپینگ تخصصی گردشگری خودرو در کشور خبر داد و گفت: با توجه به زیرساختهای ایجاد شده از سوی شهرداری اصفهان، این استان آمادگی دارد نخستین مقصد رسمی گردشگری خودرو و کمپرها در ایران باشد که میتواند انگیزه جدیدی برای سفر گردشگران ایجاد کند.
معاون گردشگری استان اصفهان گردشگری کویر را از دیگر محصولات راهبردی استان برشمرد و افزود: ظرفیتهای کمنظیر شهرستانهای کویری اصفهان میتواند نقش مهمی در تنوعبخشی به سبد گردشگری استان ایفا کند.
او با اشاره به توسعه رویدادهای گردشگری ادامه داد: در حوزه گردشگری خوراک با تشکیل میزهای تخصصی، تاکنون بیش از ۲۰۰ غذای بومی استان شناسایی و مستندسازی شده که زمینه معرفی یکی از مهمترین ظرفیتهای گردشگری اصفهان را فراهم میکند.
آبیان توسعه گردشگری ورزشی، ماجراجویانه و طبیعتگردی را از دیگر اولویتهای استان دانست و افزود: استقبال گسترده مردم از رویدادهای مرتبط با زایندهرود نشان داد اصفهان علاوه بر میراث تاریخی، از ظرفیتهای متنوع طبیعی و تفریحی نیز برخوردار است که باید در معرفی مقصد گردشگری استان موردتوجه قرار گیرد.
معاون گردشگری استان اصفهان با اشاره به ظرفیتهای گسترده گردشگری سلامت در اصفهان اظهار کرد: تمامی زیرساختهای لازم در این حوزه فراهمشده و بر همین اساس نیز اصفهان بهعنوان میزبان گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو مطرحشده است که میتواند جایگاه بینالمللی استان را در این بخش تقویت کند.
او توسعه بازاریابی و دیپلماسی گردشگری را از مهمترین نیازهای امروز این صنعت دانست و گفت: یکی از ابزارهای مؤثر برای معرفی ظرفیتهای استان، سینما گردشگری است که با حضور اصفهان در یک فستیوال بینالمللی فیلمهای گردشگری با مشارکت ۶۸ کشور و ۱۲۰ جشنواره جهانی، فرصت ارزشمندی برای معرفی این مقصد گردشگری در سطح بینالمللی فراهمشده است.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی استان اصفهان افزود: ایجاد دبیرخانه این رویداد بینالمللی میتواند علاوه بر معرفی ظرفیتهای گردشگری استان، در کاهش ایران هراسی و تقویت تصویر واقعی اصفهان و ایران در عرصه جهانی نقش مؤثری ایفا کند.
آبیان همچنین به اجرای کمپین تبلیغاتی نصف جهان، نصف راه اشاره کرد و گفت: توسعه تورهای بینالمللی، تمرکز بر بازار کشورهای همسایه، روسیه و چین، بهرهگیری از بلاگرهای گردشگری، تقویت مدیریت مقصد و گسترش دیپلماسی گردشگری از مهمترین برنامههای استان برای رونقبخشی به گردشگری در شرایط کنونی است.
او تأکید کرد: با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی، طبیعی و گردشگری نوین، اصفهان میتواند جایگاه شایسته خود را بهعنوان یک مقصد جهانی بازیابد و با معرفی محصولات متنوع، سهم ازدسترفته خود را در بازار گردشگری کشور و منطقه احیا کند
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