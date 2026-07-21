به گزارش میراث آریا، علیرضا جهانشاهی معاون خدمات فرودگاهی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه با اشاره به آمادگی خدمات فرودگاهی برای عملیات اربعین اظهار کرد: با افزایش نیروهای عملیاتی، تقویت کانترهای پذیرش و هماهنگی میان واحدهای مربوطه، هندلینگ، بار و خدمات ویژه، تلاش کرده‌ایم فرآیند پذیرش، تحویل بار، صدور کارت پرواز و هدایت زائران به گیت‌های پروازی با نظم و سرعت بیشتری انجام شود.

او با بیان اینکه ارائه خدمات به مسافران دارای شرایط خاص از اولویت‌های این عملیات است، افزود: برای سالمندان، افراد کم‌توان و مسافران دارای محدودیت حرکتی، خدماتی از جمله اختصاص ویلچر، همراهی نیروهای خدمات فرودگاهی از زمان پذیرش تا گیت پرواز و هماهنگی با عوامل پروازی پیش‌بینی شده است.

جهانشاهی با اشاره به برنامه‌ریزی برای پروازهای بازگشت از نجف گفت: هماهنگی مستمر میان ایستگاه نجف، مرکز کنترل عملیات، خدمات فرودگاهی و عوامل پروازی با هدف مدیریت زمان‌بندی پروازها، تسریع در پذیرش مسافران و انتقال به‌موقع اطلاعات پروازی انجام می‌شود تا عملیات بازگشت زائران با نظم بیشتری صورت گیرد.

معاون خدمات فرودگاهی هما همچنین از پیش‌بینی خدمات ویژه برای کاروان‌ها و هیات‌های مذهبی خبر داد و افزود: در صورت انجام هماهنگی‌های قبلی، فرآیند پذیرش گروهی، ساماندهی تحویل بار و راهنمایی کاروان‌ها در ترمینال سلام با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.

او درباره تمهیدات در شرایط خاص عملیاتی نیز اظهار داشت: در صورت ایجاد محدودیت یا توقف در انجام پروازها، اطلاع‌رسانی مستمر به مسافران، مدیریت سالن‌های انتظار، رسیدگی به مسافران دارای شرایط ویژه و ارائه خدمات رفاهی در چارچوب مقررات، با همکاری مجموعه فرودگاهی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

جهانشاهی در پایان تأکید کرد: در طول عملیات اربعین، اطلاعات مربوط به وضعیت پروازها، زمان پذیرش، تغییر گیت خروجی، زمان سوار شدن به هواپیما و تأخیرهای احتمالی از طریق تابلوهای اطلاعات پرواز، سامانه‌های اطلاع‌رسانی، کانترهای پاسخگویی و نیروهای مستقر در ترمینال سلام به‌صورت مستمر در اختیار زائران قرار می‌گیرد تا سفر آنان با آرامش و سهولت بیشتری انجام شود.

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