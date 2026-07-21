۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۴

در احکام جداگانه از سوی محسنی بندپی

دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر و مشاور امور استان‌های معاونت گردشگری معرفی شدند

دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر و مشاور امور استان‌های معاونت گردشگری معرفی شدند

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، در احکام جداگانه دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر و مشاور امور استان‌های این معاونت را منصوب کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در احکام جداگانه از سوی انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، حسن مومنی به‌عنوان دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر و هانی رستگاران به‌عنوان مشاور امور استان‌های معاونت گردشگری منصوب شدند.

مراسم تکریم و معارفه دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر و مشاور امور استان‌های معاونت گردشگری، روز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵، با حضور مدیران و مسئولان معاونت گردشگری برگزار شد.

محسنی بندپی در این مراسم، مومنی را مدیری برخوردار از تجربه، دانش تخصصی، نگاه راهبردی، نظم، انضباط و اخلاق حرفه‌ای توصیف کرد و اظهار کرد: اطمینان دارم حضور او در ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، زمینه‌ساز تحولات مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و جلب رضایت هرچه بیشتر مردم و گردشگران خواهد بود.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به جایگاه قانونی ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر افزود: این ستاد بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۲ تشکیل شد تا با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، زمینه‌ساز سفرهایی ایمن، مطلوب و رضایت‌بخش برای هم‌وطنان باشد. امروز نیز تحقق این مأموریت، بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام، هم‌افزایی و مدیریت راهبردی است.

او، توسعه گردشگری داخلی را از مهم‌ترین مأموریت‌های این ستاد برشمرد و گفت: در کنار ارتقای کیفیت سفرهای داخلی، شناسایی و معرفی مقاصد نوظهور گردشگری نیز از اهداف راهبردی ستاد به شمار می‌رود؛ رویکردی که می‌تواند به توزیع متوازن سفر، رونق مناطق کمتر شناخته‌شده و تحقق توسعه پایدار گردشگری در کشور منجر شود.

محسنی بندپی افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، تمامی دستگاه‌های عضو ستاد موظف‌اند در سطح معاونان خود در جلسات حضور فعال داشته باشند و با مشارکت مؤثر، در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های ملی حوزه سفر نقش‌آفرینی کنند. انتظار داریم با مدیریت حسن مومنی، ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر وارد مرحله‌ای تازه از نوآوری، هماهنگی و ارتقای عملکرد شود.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی همچنین با اشاره به معرفی هانی رستگاران به‌عنوان مشاور امور استان‌های معاونت گردشگری، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و تعامل مؤثر با مدیران‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌ها، ادارات کل و دفاتر تخصصی معاونت گردشگری و سایر واحدهای ستادی و استانی تأکید و از مشاور جدید خواست در راستای تحقق سیاست‌ها، برنامه‌ها و اهداف معاونت گردشگری، اهتمام ویژه‌ای نسبت به مأموریت‌های محوله داشته باشد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405043002239
لیلا سادات حسینی
دبیر مهدی ارجمند

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