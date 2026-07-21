رگبار باران در شمال شرق کشور و سواحل دریای خزر

به گزارش میراث آریا، بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، امروز سهشنبه ۳۰ تیرماه در سواحل دریای خزر، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و در ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی بهویژه در ساعات بعدازظهر افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ میدهد.
در نوار شرقی دامنههای جنوبی البرز و مرکز کشور، وزش باد، گاهی خیزش گرد و خاک و کاهش نسبی دما و در استانهای واقع در دامنههای شرقی زاگرس شامل مرکزی، قم و اصفهان گرد و غبار پیشبینی میشود.
در سایر مناطق کشور جوی آرام و پایدار مستقر است.
فردا چهارشنبه ۳۱ تیرماه در جنوب اردبیل، زنجان، گیلان، مازندران و همچنین در برخی نقاط دامنههای جنوبی البرز افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید انتظار میرود.
در هفته جاری وزش باد در نوار شرقی تداوم خواهد داشت. در بعضی مناطق همچون زابل وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک رخ میدهد.
امروز سهشنبه ۳۰ تیرماه دریای خزر و در سه روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.
امروز سهشنبه ۳۰ تیرماه آسمان تهران صاف است. بیشینه دمای امروز پایتخت به و کمینه دمای آن به درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.
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