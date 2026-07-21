۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۲

رگبار باران در شمال شرق کشور و سواحل دریای خزر

رگبار باران در شمال شرق کشور و سواحل دریای خزر

سازمان هواشناسی امروز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه برای شمال شرق کشور، سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی رگبار باران پیش‌بینی کرد.

به گزارش میراث آریا، بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه در سواحل دریای خزر، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و در ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی به‌ویژه در ساعات بعدازظهر افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ می‌دهد. 

در نوار شرقی دامنه‌های جنوبی البرز و مرکز کشور، وزش باد، گاهی خیزش گرد و خاک و کاهش نسبی دما و در استان‌های واقع در دامنه‌های شرقی زاگرس شامل مرکزی، قم و اصفهان گرد و غبار پیش‌بینی می‌شود. 

در سایر مناطق کشور جوی آرام و پایدار مستقر است. 

فردا چهارشنبه ۳۱ تیرماه در جنوب اردبیل، زنجان، گیلان، مازندران و همچنین در برخی نقاط دامنه‌های جنوبی البرز افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید انتظار می‌رود. 

در هفته جاری وزش باد در نوار شرقی تداوم خواهد داشت. در بعضی مناطق همچون زابل وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک رخ می‌دهد. 

امروز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه دریای خزر و در سه روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است. 

امروز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه آسمان تهران صاف است. بیشینه دمای امروز پایتخت به و کمینه دمای آن به درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

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کد خبر 1405043002245
حوریه تقدس نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

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