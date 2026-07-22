۳۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۰

برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی در اسلام‌آبادغرب؛ فرصتی برای معرفی فرهنگ بومی به زائران اربعین

برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی در اسلام‌آبادغرب؛ فرصتی برای معرفی فرهنگ بومی به زائران اربعین

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اسلام‌آبادغرب از آمادگی کامل این اداره برای برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی و سوغات محلی در ایام اربعین حسینی خبر داد و تأکید کرد که این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌های هنری منطقه به زائران عبوری عتبات عالیات برگزار می‌شود.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، شهرام علیاری چهارشنبه ۳۱ تیرماه با بیان اینکه اسلام‌آبادغرب به عنوان یکی از محورهای اصلی تردد زائران اربعین شناخته می‌شود اظهار کرد: این شهرستان هر ساله افتخار میزبانی از خیل عظیمی از زائران اباعبدالله الحسین (ع) را دارد و ما قصد داریم با بهره‌گیری از این فرصت معنوی، جلوه‌هایی از هنر و توانمندی‌های بومی منطقه را به نمایش بگذاریم.

رییس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اسلام‌آبادغرب افزود: در همین راستا، برنامه‌ریزی‌های لازم برای برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی و سوغات محلی در مسیر تردد زائران صورت گرفته است.

او ادامه داد: این نمایشگاه شامل غرفه‌های متنوعی از هنرهای سنتی، صنایع‌دستی شاخص شهرستان و محصولات بومی است که با هدف حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و ترویج فرهنگ غنی منطقه برپا خواهد شد.

علیاری در ادامه با تأکید بر اهمیت اقتصادی و فرهنگی این اقدام گفت: اربعین حسینی فرصتی بی‌نظیر برای معرفی قابلیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی اسلام‌آبادغرب به مسافران از اقصی نقاط کشور است و ما بر آنیم تا با ایجاد فضایی فرهنگی در کنار ایستگاه‌های پذیرایی، ضمن تکریم زائران، بستری برای عرضه مستقیم محصولات هنرمندان شهرمان فراهم آوریم.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اسلام‌آبادغرب در پایان تصریح کرد: این نمایشگاه علاوه بر نقش‌آفرینی در ترویج فرهنگ اصیل ایرانی-اسلامی، گامی در راستای تقویت معیشت هنرمندان و صنعتگران شهرستان محسوب می‌شود و امیدواریم با استقبال شایسته زائران همراه باشد.

گفتنی است که با توجه به حجم بالای تردد زائران در مسیر کرمانشاه به مرز خسروی، شهرستان اسلام‌آبادغرب به عنوان یک کانون استراحت و خدمات‌رسانی، امسال نیز میزبان برپایی غرفه‌های فرهنگی و صنایع‌دستی خواهد بود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405043102318
مهدی خالوندی
دبیر محمد آوخ

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha