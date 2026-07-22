به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، شهرام علیاری چهارشنبه ۳۱ تیرماه با بیان اینکه اسلام‌آبادغرب به عنوان یکی از محورهای اصلی تردد زائران اربعین شناخته می‌شود اظهار کرد: این شهرستان هر ساله افتخار میزبانی از خیل عظیمی از زائران اباعبدالله الحسین (ع) را دارد و ما قصد داریم با بهره‌گیری از این فرصت معنوی، جلوه‌هایی از هنر و توانمندی‌های بومی منطقه را به نمایش بگذاریم.

رییس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اسلام‌آبادغرب افزود: در همین راستا، برنامه‌ریزی‌های لازم برای برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی و سوغات محلی در مسیر تردد زائران صورت گرفته است.

او ادامه داد: این نمایشگاه شامل غرفه‌های متنوعی از هنرهای سنتی، صنایع‌دستی شاخص شهرستان و محصولات بومی است که با هدف حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و ترویج فرهنگ غنی منطقه برپا خواهد شد.

علیاری در ادامه با تأکید بر اهمیت اقتصادی و فرهنگی این اقدام گفت: اربعین حسینی فرصتی بی‌نظیر برای معرفی قابلیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی اسلام‌آبادغرب به مسافران از اقصی نقاط کشور است و ما بر آنیم تا با ایجاد فضایی فرهنگی در کنار ایستگاه‌های پذیرایی، ضمن تکریم زائران، بستری برای عرضه مستقیم محصولات هنرمندان شهرمان فراهم آوریم.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اسلام‌آبادغرب در پایان تصریح کرد: این نمایشگاه علاوه بر نقش‌آفرینی در ترویج فرهنگ اصیل ایرانی-اسلامی، گامی در راستای تقویت معیشت هنرمندان و صنعتگران شهرستان محسوب می‌شود و امیدواریم با استقبال شایسته زائران همراه باشد.

گفتنی است که با توجه به حجم بالای تردد زائران در مسیر کرمانشاه به مرز خسروی، شهرستان اسلام‌آبادغرب به عنوان یک کانون استراحت و خدمات‌رسانی، امسال نیز میزبان برپایی غرفه‌های فرهنگی و صنایع‌دستی خواهد بود.

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