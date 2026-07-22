۳۱ تیر ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۰

سخنگوی دولت در دیدار با فعالان گردشگری جنوب سیستان وبلوچستان:

حمایت از فعالان گردشگری آسیب‌دیده از جنگ با جدیت در دستور کار دولت است

حمایت از فعالان گردشگری آسیب‌دیده از جنگ با جدیت در دستور کار دولت است

سخنگوی دولت با تأکید بر اهتمام دولت به حمایت از صنعت گردشگری، از بررسی و پیگیری مسائل هتل‌ها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و فعالان این حوزه که در پی جنگ و پیامدهای آن دچار آسیب شده‌اند، خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هم‌زمان با سفر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت به جنوب سیستان و بلوچستان، روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ نشست تخصصی بررسی مسائل و چالش‌های حوزه گردشگری با حضور مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی، فعالان گردشگری و مسئولان مرتبط شهرستان‌های چابهار و دشتیاری برگزار شد.

 در این نشست فعالان حوزه گردشگری با تشریح مهم‌ترین دغدغه‌ها و مشکلات موجود، آثار ناشی از جنگ، کاهش سفرها و پیامدهای اقتصادی آن بر فعالیت اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مراکز اقامتی و کسب‌وکارهای گردشگری را مطرح کردند.

سخنگوی دولت در این نشست با اشاره به تأکید رئیس‌جمهوری بر حمایت از صنعت گردشگری، اظهار کرد: با پیگیری دولت و اهتمام ویژه وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جناب آقای دکتر صالحی، مسائل حوزه گردشگری، به‌ویژه هتل‌ها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی و تأسیسات گردشگری که در دوران جنگ و پیامدهای پس از آن با آسیب مواجه شده‌اند، در حال بررسی است و رسیدگی به این موضوعات و حل مشکلات آنها در دستور کار دولت قرار دارد.

 مهاجرانی همچنین بر استمرار گفت‌وگو و تعامل با فعالان صنعت گردشگری تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای فعالان این حوزه، نقش مهمی در اتخاذ تصمیم‌های مؤثر و تدوین راهکارهای حمایتی خواهد داشت و دولت با جدیت پیگیر رفع مشکلات این بخش است.

 رئیس اداره میراث‌فرهنگی چابهار نیز اظهار کرد: در حاشیه این سفر، سخنگوی هیئت دولت از برخی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان های چابهار و دشتیاری نیز بازدید کرد و از نزدیک در جریان توانمندی‌ها، فرصت‌ها و ظرفیت‌های توسعه گردشگری این منطقه قرار گرفت.

سخنگوی دولت روز گذشته نیز در سفر به شهرستان های کنارک و زرآباد، از روستای گردشگری درک که جزو یکی از ۸ نامزد ثبت دهکده های گردشگری جهانی در سال ۲۰۲۶ است بازدید کرد.

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کد خبر 1405043102393
سید مجتبی طباطبایی زاده
دبیر مهدی ارجمند

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