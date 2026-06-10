به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، همزمان با روز جهانی صنایع‌دستی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از جایگاه ارزشمند هنرمندان و فعالان این عرصه در حفظ و ترویج میراث‌فرهنگی کشور تجلیل کرد.

وی در این پیام، صنایع‌دستی را «پیوند هنر و اقتصاد» دانست و تاکید کرد: صنایع‌دستی، صنعتی پیشران است که می‌تواند هم اشتغال بیافریند و هم هویت ایرانی را به جهانیان معرفی کند.

مهاجرانی همچنین با قدردانی از تلاش‌های هنرمندان، صنعتگران و فعالان صنایع‌دستی کشور اظهار کرد: روز صنایع‌دستی را به هنرمندانی تبریک می‌گویم که با دستان توانمند خود، سرمایه‌ای ماندگار برای ایران می‌آفرینند.

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