۲۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۷

مهاجرانی: 

صنایع‌دستی پیوند راهبردی هنر و اقتصاد است و می‌تواند هویت ایرانی را به جهان معرفی کند

صنایع‌دستی پیوند راهبردی هنر و اقتصاد است و می‌تواند هویت ایرانی را به جهان معرفی کند

سخنگوی دولت با تبریک روز جهانی صنایع‌دستی، این حوزه را یکی از ظرفیت‌های راهبردی کشور در عرصه اقتصاد فرهنگ‌بنیان توصیف کرد و بر نقش صنایع‌دستی در ایجاد اشتغال، تقویت اقتصاد محلی و معرفی هویت و تمدن ایرانی در عرصه بین‌المللی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، همزمان با روز جهانی صنایع‌دستی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از جایگاه ارزشمند هنرمندان و فعالان این عرصه در حفظ و ترویج میراث‌فرهنگی کشور تجلیل کرد.

وی در این پیام، صنایع‌دستی را «پیوند هنر و اقتصاد» دانست و تاکید کرد: صنایع‌دستی، صنعتی پیشران است که می‌تواند هم اشتغال بیافریند و هم هویت ایرانی را به جهانیان معرفی کند.

مهاجرانی همچنین با قدردانی از تلاش‌های هنرمندان، صنعتگران و فعالان صنایع‌دستی کشور اظهار کرد: روز صنایع‌دستی را به هنرمندانی تبریک می‌گویم که با دستان توانمند خود، سرمایه‌ای ماندگار برای ایران می‌آفرینند.

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کد خبر 1405032001729
مهدی نورعلی
دبیر مهدی نورعلی

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