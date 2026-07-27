محمدحسین وکیلیفرد، چهره ماندگار میراثفرهنگی و از بنیانگذاران سازمان میراثفرهنگی، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا، ثبتجهانی پرونده «قلعه الموت و استحکامات وابسته» را بهعنوان سیامین اثر فرهنگی ملموس جمهوری اسلامی ایران در فهرست میراثجهانی یونسکو، رویدادی ارزشمند، راهبردی و مایه مباهات ملی توصیف کرد.
وی با تبریک این دستاورد به ملت ایران، اظهار کرد: ثبتجهانی «قلعه الموت و استحکامات وابسته» نهتنها موفقیتی برای حوزه میراثفرهنگی، بلکه دستاوردی برای هویت تاریخی و سرمایه تمدنی ایران است؛ رخدادی که ظرفیتهای فرهنگی کشور را در عرصه بینالمللی بیش از پیش نمایان میسازد.
این پیشکسوت میراثفرهنگی با تاکید بر اینکه ثبتجهانی آثار تاریخی ضرورتی انکارناپذیر در مسیر صیانت از میراث تمدنی کشورهاست، افزود: ثبت جهانی اقدامی بنیادین برای حفاظت، معرفی و پاسداری از آثاری است که حامل هویت، تاریخ و حافظه فرهنگی یک ملت هستند. بدون ثبت و شناسایی بینالمللی، امکان بهرهگیری از ظرفیتهای جهانی برای حفاظت و معرفی این آثار محدود خواهد بود.
وکیلیفرد با اشاره به جایگاه ویژه مجموعه تاریخی الموت در میراثفرهنگی ایران تصریح کرد: «قلعه الموت و استحکامات وابسته» بهواسطه ویژگیهای منحصربهفرد تاریخی، معماری و فرهنگی خود، شایستگی کامل برای حضور در فهرست میراثجهانی یونسکو را داشت و ثبت آن، جایگاه این مجموعه ارزشمند را در حافظه مشترک بشریت تثبیت میکند.
وی ادامه داد: نخستین گام برای حفاظت مؤثر از میراثفرهنگی، ثبت و بهرسمیت شناختن ارزشهای آن در سطوح ملی و جهانی است. ثبت جهانی، زمینهساز ارتقای استانداردهای حفاظت، افزایش شناخت جهانی، توسعه پژوهشهای علمی و گسترش همکاریهای فرهنگی میان ملتها خواهد بود.
چهره ماندگار میراثفرهنگی همچنین ثبت جهانی این اثر را بستری برای تعمیق گفتوگوی فرهنگی با جهان دانست و گفت: هر اثری که در فهرست میراثجهانی قرار میگیرد، به پلی برای تبادل فرهنگی، انتقال تجربه و معرفی تمدن ایرانی به جامعه جهانی تبدیل میشود و این مهم، نقش مؤثری در تقویت دیپلماسی فرهنگی کشور ایفا میکند.
وکیلیفرد در پایان با قدردانی از تلاشهای وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و مجموعه دستاندرکاران تهیه و پیگیری این پرونده، اظهار کرد: سیدرضا صالحیامیری شخصیتی فرهنگی است که با دغدغه اعتلای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی فعالیت میکند و ثبت جهانی «قلعه الموت و استحکامات وابسته» یکی از دستاوردهای ارزشمند تلاشهای ایشان و همکاران وزارت میراثفرهنگی در عرصه بینالمللی به شمار میرود. این موفقیت، حاصل برنامهریزی، پیگیری مستمر و همافزایی کارشناسان و مدیران حوزه میراثفرهنگی است و بیتردید زمینهساز موفقیتهای بزرگتر در آینده خواهد بود.
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