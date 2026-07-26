انوشیروان محسنی بند پی معاون گردشگری به مناسبت ثبت جهانی قلعه الموت در یادداشتی نوشت: ثبت جهانی «قلعه الموت و استحکامات وابسته» به‌عنوان سی‌امین اثر فرهنگی ملموس ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو، تنها یک دستاورد میراثی نیست؛ بلکه نقطه عطفی در تقویت دیپلماسی فرهنگی، ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران و آغاز فصلی نو برای توسعه گردشگری فرهنگی و معرفی روایت اصیل تمدن ایرانی به جهانیان است؛ افتخاری که با تدبیر، پیگیری و تلاش مشترک مدیران، کارشناسان و حافظان میراث فرهنگی کشور به ثمر نشست.

ثبت جهانی «قلعه الموت و استحکامات وابسته» به‌عنوان سی‌امین اثر فرهنگی ملموس جمهوری اسلامی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو، رخدادی فراتر از یک موفقیت ثبتی است؛ این دستاورد، تجلی شکوه تمدن ایرانی، ثمره هم‌افزایی ملی و آغازگر افقی تازه برای توسعه گردشگری فرهنگی، تقویت دیپلماسی فرهنگی و معرفی روایت اصیل ایران به جهانیان است.

الموت، تنها یک دژ تاریخی نیست؛ سرزمینی است که طبیعت، اندیشه، دانش، معماری، فرهنگ و هویت ایرانی را در بلندای تاریخ به هم پیوند داده و امروز، با ثبت جهانی خود، به یکی از شاخص‌ترین مقاصد گردشگری فرهنگی جهان تبدیل شده است.

این موفقیت ارزشمند، مرهون سال‌ها تلاش علمی، کارشناسی و مدیریتی است. بر خود لازم می‌دانم از جناب آقای دکتر سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر محترم میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که با پیگیری مستمر، دیپلماسی فرهنگی فعال و حضور مؤثر در چهل‌وهشتمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق این دستاورد ملی ایفا کردند، صمیمانه قدردانی کنم.

همچنین از جناب آقای دارابی معاون میراث‌فرهنگی ، مدیران، کارشناسان و متخصصان دفتر ثبت آثار و همه اعضای تیم تهیه و دفاع از پرونده ثبت جهانی، که با سال‌ها پژوهش، مستندسازی و پیگیری حرفه‌ای، زمینه تحقق این موفقیت را فراهم ساختند، سپاسگزاری می‌کنم. بی‌تردید تلاش‌های ارزشمند اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین، مدیران، کارشناسان، پژوهشگران و همراهی مردم فرهنگ‌دوست منطقه الموت، سهمی ماندگار در این افتخار ملی داشته است.

ثبت جهانی الموت، پایان یک مسیر نیست؛ آغاز مسئولیتی بزرگ‌تر است؛ مسئولیتی برای حفاظت از این میراث گرانسنگ، توسعه گردشگری مسئولانه و پایدار، توانمندسازی جوامع محلی، ارتقای زیرساخت‌های گردشگری و روایت شایسته یکی از درخشان‌ترین جلوه‌های تمدن ایران برای جهانیان.

معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، این افتخار بزرگ را به ملت شریف ایران، مردم فرهیخته استان قزوین، جامعه میراث‌فرهنگی، فعالان گردشگری، راهنمایان گردشگری، پژوهشگران و تمامی دلسوزانی که در این مسیر نقش‌آفرین بوده‌اند، صمیمانه تبریک می‌گوید.

اطمینان دارم ثبت جهانی الموت، سرآغاز فصلی نوین در شکوفایی گردشگری فرهنگی ایران خواهد بود؛ فصلی که در آن، روایت تمدن ایرانی با زبان گردشگری، گفت‌وگوی فرهنگی و مهمان‌نوازی ایرانی، بیش از گذشته در گستره جهان طنین‌انداز خواهد شد.

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