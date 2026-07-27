آغاز پایش برخط و مستمر گردشگران ورودی از افغانستان و پاکستان با محوریت دفاتر خدمات مسافرتی منتخب

به گزارش خبرنگار میراث آریا، در راستای اجرای سیاست‌های دولت در زمینه مدیریت هوشمند گردشگران ورودی و با هدف کنترل دقیق، مستمر و برخط تردد گردشگران افغانستان و پاکستان در حوزه‌های گردشگری تفریحی و زیارتی، نشست تخصصی بررسی فرآیند اجرای این طرح روز یکشنبه ۴ مردادماه جاری با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت کشور، واجا، فراجا، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و نهاد هماهنگ‌کننده برگزار شد.

این نشست با هدف هم‌افزایی میان دستگاه‌های ذی‌ربط، بررسی روند اجرای دستورالعمل ساماندهی گردشگران ورودی از افغانستان و پاکستان و ایجاد سازوکاری یکپارچه برای پایش ورود، اقامت و خروج گردشگران این دو کشور تشکیل شد

بر اساس این گزارش، دستورالعمل «ساماندهی گردشگران ورودی از افغانستان و پاکستان از طریق دفاتر خدمات مسافرتی» پیش‌تر با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی وزارت امور خارجه، وزارت کشور، واجا، فراجا و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تدوین و در پاییز سال ۱۴۰۴ به دستگاه‌های ذی‌ربط و تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری ابلاغ شده بود.

در ادامه روند اجرایی این دستورالعمل، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران به عنوان نهاد هماهنگ‌کننده طرح از سوی معاونت گردشگری انتخاب شد و پس از انجام ارزیابی‌های تخصصی، ۳۰ دفتر خدمات مسافرتی برای بازار افغانستان و ۴۰ دفتر تورآور برای بازار پاکستان به صورت پایلوت و برای مدت شش ماه برگزیده شدند.

این دفاتر پس از طی مراحل قانونی، ارائه تضمین‌های مالی و بانکی و تأیید نهاد هماهنگ‌کننده، به وزارت امور خارجه معرفی شدند تا امکان دسترسی آنان به پنل صدور روادید الکترونیکی (E-Visa) فراهم شود.

در این نشست همچنین نحوه پایش مستمر ورود و خروج گردشگران گروهی، بررسی چالش‌های احتمالی و پیشگیری از ماندگاری غیرمجاز گردشگران مورد بررسی قرار گرفت و بر اجرای دقیق فرآیندهای نظارتی تأکید شد.

همچنین در راستای تحقق پایش هوشمند و یکپارچه گردشگران، مقرر شد سامانه‌های تخصصی و نظارتی از جمله پژواک، سیام، سنا، E-Visa و سادرا به یکدیگر متصل شده و با ایجاد یک بستر اطلاعاتی واحد، امکان رصد برخط و مستمر وضعیت گردشگران ورودی از افغانستان و پاکستان فراهم شود.

این طرح، گامی مهم در مسیر استقرار حکمرانی هوشمند در مدیریت گردشگران ورودی، ارتقای امنیت سفر، افزایش شفافیت فرآیندهای نظارتی و توسعه گردشگری مسئولانه در کشور به شمار می‌رود.

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