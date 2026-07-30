به گزارش خبرنگار میراثآریا، پویا طالبنیا اظهار کرد: مرز بینالمللی باشماق مریوان به عنوان یکی از مرزهای ششگانه مشترک با عراق برای تردد زائران اربعین حسینی در سال جاری تعیین شده و امسال برای پنجمین سال میزبان زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خواهد بود.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان افزود: موکب تخصصی این ادارهکل در مسیر مریوان به مرز باشماق برپا شده است تا ضمن ارائه خدمات راهنمایی و اطلاعرسانی به زائران، ظرفیتهای تاریخی، طبیعی، فرهنگی و صنایعدستی استان را معرفی کند.
او عنوان کرد: در این موکب راهنمایان محلی مستقر شدهاند و خدماتی از جمله پذیرایی از زائران و توزیع حدود ۱۰ هزار قلم انواع اقلام تبلیغاتی با هدف معرفی جاذبههای گردشگری استان ارائه میشود.
طالبنیا یادآور شد: مراکز اقامتی، مجتمعهای خدماتی بینراهی و سایر تاسیسات گردشگری استان برای پذیرش و خدماترسانی به زائران اربعین آماده شدهاند و بازدیدهای نظارتی از این مراکز با هدف ارتقای کیفیت خدمات، رعایت ضوابط بهداشتی و افزایش رضایتمندی زائران به صورت مستمر در حال انجام است.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان، همچنین از استقرار خدمات امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در مسیرهای تردد زائران خبر داد و بیان کرد: تمامی دستگاههای عضو ستاد اربعین با هماهنگی کامل در تلاش هستند خدماتی در شان زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) ارائه کنند.
او خدمترسانی به زائران اربعین حسینی را افتخاری برای مردم استان دانست و گفت: اربعین فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری کردستان است و این ادارهکل تلاش میکند در کنار خدمترسانی مطلوب، زمینه معرفی توانمندیهای استان را نیز فراهم کند.
طالبنیا اظهار کرد: امیدواریم با تمهیدات انجام شده و ارائه خدمات مناسب به زائران حسینی، زمینه سفری ایمن و آرام برای آنان فراهم شود.
مرز بینالمللی باشماق مریوان در ۱۷ کیلومتری شهر مریوان واقع شده و یکی از مسیرهای تردد زائران اربعین حسینی به شمار میرود.
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