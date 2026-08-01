آغاز فصل صید میگو در بوشهر و رونق گردشگری دریایی

لیلا فولادی کارشناس اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر در یاداشتی نوشت: هر ساله در مرداد ماه فصل صید میگو، شور و نشاط تازه‌ای در بنادر، اسکله‌ها و روستاهای ساحلی استان جریان می‌یابد. امسال نیز بر اساس مصوبه کمیته مدیریت صید، فعالیت قایق‌های صیادی از ۷ مرداد و لنج‌های صیادی از ۸ مرداد آغاز می‌شود؛ اقدامی که پس از اجرای دوره «دریابست» و با هدف حفظ ذخایر ارزشمند آبزیان صورت می‌گیرد.

استان بوشهر به عنوان قطب صید و تولید میگوی کشور، نقش مهمی در اقتصاد دریامحور ایران ایفا می‌کند. آغاز فصل صید، علاوه بر ایجاد اشتغال برای هزاران صیاد، ملوان، فروشنده و فعالان صنایع وابسته، موجب رونق بازارهای محلی، مراکز عرضه آبزیان و صنایع فرآوری میگو می‌شود و چرخ اقتصاد بسیاری از خانواده‌های ساحل‌نشین را به حرکت درمی‌آورد.

در کنار اهمیت اقتصادی، این فصل فرصت ارزشمندی برای توسعه گردشگری دریایی نیز به شمار می‌رود. هر ساله همزمان با آغاز صید، گردشگران بسیاری از استان‌های همجوار و دیگر نقاط کشور راهی بوشهر می‌شوند تا از نزدیک حال و هوای بنادر، بازگشت شناورهای صیادی، خرید میگوی تازه و آشنایی با فرهنگ و آداب مردم خونگرم جنوب را تجربه کنند.

ترکیب چشم‌نواز دریای نیلگون خلیج فارس، بازارهای محلی، غذاهای دریایی اصیل، موسیقی بومی و مهمان‌نوازی مردم بوشهر، تجربه‌ای متفاوت برای مسافران رقم می‌زند. بسیاری از گردشگران، خرید مستقیم میگوی تازه از اسکله‌ها و بازارهای ماهی‌فروشان را از جذاب‌ترین بخش‌های سفر خود می‌دانند؛ تجربه‌ای که علاوه بر حمایت از اقتصاد محلی، زمینه معرفی ظرفیت‌های شیلاتی استان را نیز فراهم می‌کند.

بی‌شک حفظ ذخایر دریایی و رعایت اصول صید مسئولانه، ضامن تداوم این نعمت الهی برای نسل‌های آینده است. همکاری صیادان با قوانین شیلات، رعایت مناطق ممنوعه صید و توجه به توصیه‌های کارشناسان، نقش مهمی در پایداری منابع آبزی خلیج فارس دارد.

آغاز فصل صید میگو نه تنها شروع یک فعالیت اقتصادی نیست؛ بلکه نمادی از همدلی، تلاش، امید و شکوفایی در سواحل بوشهر است. این رویداد، علاوه بر رونق معیشت ساحل‌نشینان، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و اقتصادی استان بوشهر به گردشگران داخلی و خارجی به شمار می‌آید و می‌تواند بیش از پیش جایگاه این استان را به عنوان پایتخت اقتصاد دریامحور و گردشگری دریایی کشور تثبیت کند.

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