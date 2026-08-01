دمای هوا در استان بوشهر به آستانه ۵۰ درجه رسید

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پیام مساعدی امروز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ از تداوم استقرار توده هوای گرم در سطح استان خبر داد و گفت: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، طی امروز وضعیت جوی و دریایی در استان نسبتاً آرام پیش‌بینی می‌شود، اما از اوایل امروز شنبه تا یکشنبه، سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی استان در برخی ساعات با افزایش سرعت وزش بادهای غالباً شمالی، متلاطم خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر اظهار کرد: با تداوم استقرار توده هوای گرم بر منطقه، دمای هوا در همه نقاط استان در مقادیر بالایی باقی می‌ماند و رسیدن دما به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس در برخی نقاط، به‌ویژه مناطق شمالی و مرکزی، دور از انتظار نیست.

مساعدی با اشاره به پیش‌بینی ۲۴ ساعت آینده وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری، همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و برای فردا در برخی ساعات همراه با باد و گرد و خاک خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر درباره وضعیت وزش باد بیان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ و گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود و از اوایل وقت فردا این شرایط با وزش باد شمالی تا شرقی با سرعت ۱۴ تا ۴۴ و گاهی تا ۵۰ کیلومتر در ساعت همراه می‌شود.

مساعدی ادامه داد: ارتفاع موج خلیج فارس در سواحل استان بوشهر امروز بین ۳۰ تا ۹۰ و گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر پیش‌بینی می‌شود و از اوایل وقت فردا این میزان به ۶۰ تا ۱۲۰ و در برخی ساعات تا ۱۵۰ سانتیمتر خواهد رسید.

او با اشاره به وضعیت جزر و مد در بندر بوشهر برای فردا خاطرنشان کرد: فردا زمان جزر اول ساعت ۳ بامداد، مد اول ساعت ۰۹:۴۵، جزر دوم ساعت ۱۷ و مد دوم دریا ساعت ۲۳ خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به دمای ثبت شده در شبانه‌روز گذشته تصریح کرد: دمای هوا در برخی نقاط استان بوشهر به آستانه ۵۰ درجه رسید، به‌گونه‌ای که دمای شهرستان دشتی ۴۹.۸ درجه، دشتستان ۴۷.۷ درجه و تنگستان ۴۷.۹ درجه سلسیوس ثبت شد.

مساعدی همچنین از افزایش محسوس رطوبت در نوار ساحلی استان خبر داد و گفت: میزان شرجی در نقاط ساحلی استان بوشهر نیز به ۸۸ درصد رسیده است.

او از شهروندان، به‌ویژه فعالان دریایی، صیادان و ترددکنندگان در سواحل و فراساحل خواست با توجه به افزایش سرعت وزش باد و متلاطم شدن دریا در روزهای آینده، تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

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