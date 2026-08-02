تمدید مهلت مشارکت در نظرسنجی صدور مجوز الکترونیکی موافقت اصولی تأسیسات گردشگری

به‌گزارش میراث آریا، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در راستای افزایش شفافیت، جلب مشارکت عمومی و بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای شهروندان و ذی‌نفعان، پرسشنامه‌ای با موضوع «صدور مجوز الکترونیکی موافقت اصولی تأسیسات گردشگری» را منتشر کرده است.

این نظرسنجی با هدف دریافت بازخوردهای تخصصی و تجربیات فعالان حوزه گردشگری و کاربران سامانه‌های مرتبط طراحی شده تا از این طریق، نقاط قوت و ضعف فرآیندهای موجود شناسایی و زمینه برای بهبود کیفیت خدمات و ارتقای سازوکارهای اجرایی فراهم شود.

بر اساس اعلام وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مهلت شرکت در این نظرسنجی تا ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵ تمدید شده و علاقه‌مندان، فعالان صنعت گردشگری و سایر ذی‌نفعان می‌توانند با مراجعه به نشانی زیر در این فرآیند مشارکت کنند:

https://eparticipation.my.gov.ir/survey/۶۹e۳۱e۷۵bc۳۳۵۵۴۴۷۹۳f۲d۸۰

نتایج این نظرسنجی در برنامه‌ریزی‌های آتی برای بهبود سامانه‌های الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات ارائه‌شده به فعالان حوزه گردشگری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

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