۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۲

تمدید مهلت مشارکت در نظرسنجی صدور مجوز الکترونیکی موافقت اصولی تأسیسات گردشگری

تمدید مهلت مشارکت در نظرسنجی صدور مجوز الکترونیکی موافقت اصولی تأسیسات گردشگری

مهلت مشارکت در نظرسنجی «صدور مجوز الکترونیکی موافقت اصولی تأسیسات گردشگری» که از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی منتشر شده بود، تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شد.

به‌گزارش میراث آریا، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در راستای افزایش شفافیت، جلب مشارکت عمومی و بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای شهروندان و ذی‌نفعان، پرسشنامه‌ای با موضوع «صدور مجوز الکترونیکی موافقت اصولی تأسیسات گردشگری» را منتشر کرده است.

این نظرسنجی با هدف دریافت بازخوردهای تخصصی و تجربیات فعالان حوزه گردشگری و کاربران سامانه‌های مرتبط طراحی شده تا از این طریق، نقاط قوت و ضعف فرآیندهای موجود شناسایی و زمینه برای بهبود کیفیت خدمات و ارتقای سازوکارهای اجرایی فراهم شود.

بر اساس اعلام وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مهلت شرکت در این نظرسنجی تا ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵ تمدید شده و علاقه‌مندان، فعالان صنعت گردشگری و سایر ذی‌نفعان می‌توانند با مراجعه به نشانی زیر در این فرآیند مشارکت کنند:

https://eparticipation.my.gov.ir/survey/۶۹e۳۱e۷۵bc۳۳۵۵۴۴۷۹۳f۲d۸۰

نتایج این نظرسنجی در برنامه‌ریزی‌های آتی برای بهبود سامانه‌های الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات ارائه‌شده به فعالان حوزه گردشگری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/

کد خبر 1405051100822
اسدالله حقانی
دبیر مرضیه امیری

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