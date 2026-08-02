به گزارش خبرنگار خبرگزاری میراثآریا، خیرالنساء امیری اظهار کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری، ۵۰ پروانه تولید انفرادی در رشتههای مختلف صنایعدستی برای متقاضیان واجد شرایط صادر شده که این اقدام در راستای توسعه فعالیتهای تولیدی، حمایت از هنرمندان و رونق اقتصاد محلی انجام شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستانهای چابهار و دشتیاری افزود: صدور این پروانهها زمینه بهرهمندی هنرمندان از تسهیلات حمایتی، ایجاد و تجهیز کارگاههای تولیدی، توسعه فعالیتهای خانگی و افزایش فرصتهای اشتغال را فراهم میکند و نقش مؤثری در توانمندسازی فعالان این حوزه دارد.
او با تأکید بر اهمیت تقویت تولید در شرایط کنونی بیان کرد: صنایعدستی یکی از ظرفیتهای مهم اشتغالزایی و درآمدزایی در منطقه است و در شرایط ناپایداریهای اقتصادی میتواند با ایجاد فرصتهای شغلی، افزایش تابآوری اقتصادی خانوادهها و تقویت اقتصاد پایدار محلی، نقش مؤثری ایفا کند.
امیری ادامه داد: متقاضیان دریافت پروانه تولید پس از طی مراحل قانونی و شرکت در دورههای آموزشی تخصصی، میتوانند از تسهیلات بانکی برای ایجاد یا تجهیز کارگاههای صنایعدستی بهرهمند شوند و فعالیت خود را بهصورت رسمی توسعه دهند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستانهای چابهار و دشتیاری در پایان خاطرنشان کرد: آموزش، توانمندسازی هنرمندان، حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل دسترسی آنان به منابع مالی، از مهمترین برنامههای این اداره برای رونق صنایعدستی، ایجاد اشتغال پایدار و حفظ و احیای هنرهای بومی و سنتی منطقه به شمار میرود.
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