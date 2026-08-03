۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۰

گروه پژوهشی هنرهای ملی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری برگزار کرد:

نشست «مطالعه خاصیت ضدمیکروبی بستر ابریشمی ضایعاتی اصلاح شده با نانوساختار بتاسایکلو دکسترین و بارگذاری شده با اسانس‌های گیاهی» برگزار شد

نشست «مطالعه خاصیت ضدمیکروبی بستر ابریشمی ضایعاتی اصلاح شده با نانوساختار بتاسایکلو دکسترین و بارگذاری شده با اسانس‌های گیاهی» برگزار شد

نشست گزارش به همکار گروه پژوهشی هنرهای ملی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به بررسی موضوع «مطالعه خاصیت ضدمیکروبی بستر ابریشمی ضایعاتی اصلاح شده با نانو ساختار بتاسایکلو دکسترین و بارگذاری شده با اسانس‌های گیاهی» با ارائه سامرا سلیم پور آبکنار عضو هیئت علمی پژوهشگاه اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سامرا سلیم پور آبکنار عضو هیئت علمی پژوهشگاه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، در نشست گزارش به همکار گروه پژوهشی هنرهای ملی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با موضوع «مطالعه خاصیت ضدمیکروبی بستر ابریشمی ضایعاتی اصلاح شده با نانو ساختار بتاسایکلو دکسترین و بارگذاری شده با اسانس‌های گیاهی» با اشاره به اینکه گزارش فوق نتایج حاصل از طرح پژوهشی‌اش از دوره فرصت مطالعاتی در پژوهشکده مهندسی مواد و فرآیندهای پیشرفته دانشگاه صنعتی امیرکبیر است، در تشریح این طرح گفت: در این مطالعه یک بستر زیستی ابریشمی از پیله‌های ضایعاتی به کمک فرآیندهای تکمیلی مختلف تهیه شد. آنگاه، نانوساختار بتاسایکلودکسترین (ß-CD) به کمک ماده حدواسط طبیعی سیتریک اسید (CA) به روش شناخته شده و متداول «پد-پخت-خشک» به سطح بستر ابریشمی اتصال یافت. سپس، در مرحله بعد روغن‌های گیاهی (HEOs) مستخرج از گیاهانی با نام‌های آویشن شیرازی (STO) و درمنه (IDO) بر بستر ابریشمی اصلاح شده با نانوساختار بتاسایکلودکسترین بارگذاری شدند. کمپلکس درهم جای (Inclusion complex) شکل گرفته ما بین روغن‌های گیاهی مذکور و حفره آبگریز بتاسایکلودکسترین توسط آنالیزهای معتبر و شناخته شده FTIR، XRD و UV-Vis شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفت. 

این عضو هیئت علمی تصریح‌کرد: علاوه بر این، فعالیت ضدمیکروبی بستر مورد نظر در مقابل میکروارگانیسم‌های مختلف (باکتری‌های گرم مثبت، منفی و قارچ) به روش‌های کیفی تست نفوذ آگار و کمی شمارش کلونی نیز ارزیابی شدند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بستر ابریشمی مورد نظر مقاومت بسیار خوبی در برابر رشد میکروارگانیسم‌های یاد شده دارد.

او ادامه داد: به نظر می‌رسد این بستر طبیعی، غیرسمی، ارزان قیمت و زیست تخریب‌پذیر گزینه مناسبی برای کاربردهایی نظیر بسته‌بندی مواد غذایی، تهیه زخم پوش، پانسمان، البسه بیمارستانی، سیستم‌های دارورسانی، معطرسازی، ضد تعریق، دافع حشرات و غیره باشد. همچنین، این محصول می‌تواند به عنوان بستر محافظتی در مرمت آثار باستانی، حفاظت از اوراق تاریخی، عروسک‌سازی، بسته‌بندی و حمل و نقل اشیای تاریخی و مکشوفه مورد استفاده قرار گیرد.

سلیم‌پور آبکنار در پایان خاطرنشان کرد: نتایج این پژوهش در قالب یک مقاله ISI در مجله Fibers and Polymers منتشر شده است.

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کد خبر 1405051201016
راضیه حسینی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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