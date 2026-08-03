به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سامرا سلیم پور آبکنار عضو هیئت علمی پژوهشگاه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، در نشست گزارش به همکار گروه پژوهشی هنرهای ملی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با موضوع «مطالعه خاصیت ضدمیکروبی بستر ابریشمی ضایعاتی اصلاح شده با نانو ساختار بتاسایکلو دکسترین و بارگذاری شده با اسانس‌های گیاهی» با اشاره به اینکه گزارش فوق نتایج حاصل از طرح پژوهشی‌اش از دوره فرصت مطالعاتی در پژوهشکده مهندسی مواد و فرآیندهای پیشرفته دانشگاه صنعتی امیرکبیر است، در تشریح این طرح گفت: در این مطالعه یک بستر زیستی ابریشمی از پیله‌های ضایعاتی به کمک فرآیندهای تکمیلی مختلف تهیه شد. آنگاه، نانوساختار بتاسایکلودکسترین (ß-CD) به کمک ماده حدواسط طبیعی سیتریک اسید (CA) به روش شناخته شده و متداول «پد-پخت-خشک» به سطح بستر ابریشمی اتصال یافت. سپس، در مرحله بعد روغن‌های گیاهی (HEOs) مستخرج از گیاهانی با نام‌های آویشن شیرازی (STO) و درمنه (IDO) بر بستر ابریشمی اصلاح شده با نانوساختار بتاسایکلودکسترین بارگذاری شدند. کمپلکس درهم جای (Inclusion complex) شکل گرفته ما بین روغن‌های گیاهی مذکور و حفره آبگریز بتاسایکلودکسترین توسط آنالیزهای معتبر و شناخته شده FTIR، XRD و UV-Vis شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفت.

این عضو هیئت علمی تصریح‌کرد: علاوه بر این، فعالیت ضدمیکروبی بستر مورد نظر در مقابل میکروارگانیسم‌های مختلف (باکتری‌های گرم مثبت، منفی و قارچ) به روش‌های کیفی تست نفوذ آگار و کمی شمارش کلونی نیز ارزیابی شدند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بستر ابریشمی مورد نظر مقاومت بسیار خوبی در برابر رشد میکروارگانیسم‌های یاد شده دارد.

او ادامه داد: به نظر می‌رسد این بستر طبیعی، غیرسمی، ارزان قیمت و زیست تخریب‌پذیر گزینه مناسبی برای کاربردهایی نظیر بسته‌بندی مواد غذایی، تهیه زخم پوش، پانسمان، البسه بیمارستانی، سیستم‌های دارورسانی، معطرسازی، ضد تعریق، دافع حشرات و غیره باشد. همچنین، این محصول می‌تواند به عنوان بستر محافظتی در مرمت آثار باستانی، حفاظت از اوراق تاریخی، عروسک‌سازی، بسته‌بندی و حمل و نقل اشیای تاریخی و مکشوفه مورد استفاده قرار گیرد.

سلیم‌پور آبکنار در پایان خاطرنشان کرد: نتایج این پژوهش در قالب یک مقاله ISI در مجله Fibers and Polymers منتشر شده است.

انتهای پیام/