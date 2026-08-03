«زنگ آخر» در نجف/ وقتی هنر، حافظه یک فاجعه را روایت کرد

میراث‌آریا: همزمان با حضور میلیون‌ها زائر اربعین در نجف اشرف، نمایشگاه «زنگ آخر» با محوریت پاسداشت یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، روایتی هنری از یکی از تلخ‌ترین فجایع انسانی معاصر را پیش‌روی مخاطبان قرار داد. این نمایشگاه که با تاکید دکتر صالحی‌امیری و به ابتکار مجموعه صریر وابسته به بیت آیت‌الله سیدجواد شهرستانی، با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در نجف و مشارکت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برپا شده است، با نمایش تصاویر، دل‌نوشته‌ها و آثار مستند، مخاطبان را به تامل درباره کرامت انسان، مظلومیت کودکان و مسئولیت جامعه جهانی در برابر فجایع انسانی فرا می‌خواند.

در حاشیه این رویداد، شعبه نجف «خانه هنر و اندیشه صریر» نیز آغاز به کار کرد؛ مرکزی که با هدف گسترش تعاملات فرهنگی، تولید آثار هنری و تقویت گفت‌وگوهای تمدنی میان ایران، عراق و کشورهای منطقه فعالیت خواهد کرد. همزمانی «زنگ آخر» با اربعین، این نمایشگاه را به نمونه‌ای از ظرفیت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بهره‌گیری از زبان هنر برای انتقال روایت‌های انسانی و حفظ حافظه تاریخی ملت‌ها تبدیل کرده است.

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