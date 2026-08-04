به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هم‌زمان با شب اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، شامگاه دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ مردم ولایت‌مدار بوشهر با حضور در حسینیه‌ها، مساجد، بقاع متبرک و تکایا، در سوگ حضرت امام حسین (ع) و یاران وفادار نهضت عاشورا به عزاداری پرداختند.

اگرچه شماری از عاشقان حسینی استان بوشهر در ایام اربعین برای حضور در آیین عظیم پیاده‌روی اربعین به کربلای معلی سفر کرده‌اند، اما شور و حال سوگواری در شهرها و روستاهای استان همچنان ادامه دارد و جلوه‌ای از عشق و دلدادگی مردم این دیار به خاندان عصمت و طهارت (ع) را به نمایش گذاشته است.

طنین دمام و سینه‌زنی سنتی در شب اربعین

نواختن دمام، سینه‌زنی سنتی و مدیحه‌سرایی از جمله آیین‌هایی بود که شب اربعین حسینی در نقاط مختلف استان بوشهر برگزار شد. عزاداران حسینی با تشکیل حلقه‌های سینه‌زنی و نوحه‌خوانی، تا پاسی از شب یاد و پیام نهضت عاشورا را گرامی داشتند.

سینه‌زنی سنتی بوشهر، با پیشینه‌ای تاریخی و آیینی، از جلوه‌های شناخته‌شده عزاداری مردم این استان است که در مناسبت‌های مختلف مذهبی، به‌ویژه ایام محرم و صفر، با شکوه ویژه‌ای برگزار می‌شود.

مردم بوشهر در شب اربعین، باوجود گرمای شدید و رطوبت بالای هوا، آیین‌های عزاداری را در فضای باز برگزار کردند و با شور حسینی، بر تداوم راه و آرمان‌های شهدای کربلا تأکید داشتند.

نوحه‌هایی با مضامین بازگشت کاروان اهل‌بیت (ع) از شام به کربلا و غربت خاندان امام حسین (ع)، در آیین‌های سینه‌زنی طنین‌انداز شد؛ از جمله:

شد اربعین شه دین، برگشته از شام خراب، زینب با لیلای حزین، با ام‌کلثوم و رباب، با دل پر حسرت و افغان، بر سر قبر شه خوبان، زینب از شام وارد کربلا شد.

آیین‌های عزاداری شب اربعین در استان بوشهر، بار دیگر پیوند عمیق مردم این دیار با فرهنگ عاشورا و ارادت آنان به حضرت سیدالشهدا (ع) و خاندان مکرم ایشان را به تصویر کشید.

سینه‌زنی سنتی میراثی کهن و پیوندی ناگسستنی با اهل‌بیت (ع) است

احمد زارعی کارشناس امور مذهبی با اشاره به پیشینه درخشان و عمق تاریخی آیین‌های سوگواری در این استان اظهار داشت: عزاداری در بوشهر تنها یک مراسم آیینی نیست، بلکه گنجینه‌ای از فرهنگ، اخلاص و ارادت است که از گذشتگان به نسل‌های امروز منتقل شده است. بوشهری‌ها از دیرباز با عشق به خاندان عصمت و طهارت (ع)، در ایام شهادت سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع)، با برگزاری مراسم‌های ویژه‌ای که در کشور کم‌نظیر است، ارادت خود را به این خاندان ابراز کرده‌اند.

سینه‌زنی بوشهری، نماد وحدت و همدلی در سوگ حسین (ع)

او با بیان اینکه آیین سینه‌زنی سنتی بوشهر از جذاب‌ترین و اصیل‌ترین شیوه‌های عزاداری در ایران است، گفت: این نوع سینه‌زنی که با نظم، ریتم و ساختار دایره‌ای شکل خود شناخته می‌شود، تبلور همبستگی و وحدت در جامعه است. در این شیوه، تمامی اقشار جامعه دوشادوش یکدیگر، با نوایی حزین و دلی پرشور، در رثای اباعبدالله الحسین (ع) به سوگ می‌نشینند که این نشان از عمق باورهای مذهبی و روحیه حماسی مردم این خطه دارد.

زارعی با اشاره به استمرار این مراسم در شرایط جوی سخت استان، تصریح کرد: با وجود گرمای طاقت‌فرسا و رطوبت بالای هوا، حضور مردم در فضای باز و پایبندی به آیین‌های سنتی همچون دمام‌زنی و سینه‌زنی، نشان‌دهنده عشقی است که هیچ مانعی نمی‌تواند آن را کمرنگ کند؛ این ایستادگی، خود درسی از مکتب عاشورا برای نسل امروز است.

اربعین، نقطه اوج تجلی سوگواری در بوشهر

این کارشناس مذهبی با تأکید بر اینکه ایام شهادت امام حسین (ع) در بوشهر به اوج شکوه و تعالی خود می‌رسد، افزود: در ایام اربعین حسینی، فضای استان بوشهر بیش از هر زمان دیگری با عطر شهادت و مقاومت عطرآگین می‌شود. با وجود اینکه بسیاری از مردم به پیاده‌روی اربعین در کربلا مشرف می‌شوند، اما شور و شعور سوگواری در حسینیه‌ها و تکایای استان همچنان با قوت ادامه دارد و این خود نشان‌دهنده جایگاه رفیع فرهنگ عاشورایی در بطن زندگی مردم بوشهر است.

او در پایان خاطرنشان کرد: آیین‌های سنتی بوشهر باید به عنوان میراثی معنوی برای نسل‌های آتی حفظ و حراست شود؛ چراکه این سنت‌ها نه تنها ابزاری برای عزاداری، بلکه مدرسه بزرگ آموزشی برای ترویج فرهنگ مقاومت، ایثار و ایستادگی در برابر ظلم و بیداد در جامعه اسلامی است.

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