۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۲

استاندار بوشهر:

خدمت‌رسانی به زائرین بوشهری تا بازگشت آخرین نفر ادامه دارد

خدمت‌رسانی به زائرین بوشهری تا بازگشت آخرین نفر ادامه دارد

استاندار بوشهر گفت: خدمت‌رسانی به زائرین اربعین حسینی استان بوشهر تا بازگشت آخرین زائر ادامه دارد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ارسلان زارع شامگاه دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ در دیدار با دکتر اسکندر مومنی وزیر کشور ضمن تسلیت فرارسیدن اربعین شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش، با اشاره به خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، تصریح کرد: همه ظرفیت‌های اجرایی، مردمی، فرهنگی و مذهبی استان برای ارائه خدمات مطلوب به زائران بسیج شده است.

استاندار بوشهر با قدردانی از مشارکت گسترده مواکب، گروه‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی در استان‌های بوشهر و خوزستان و کشور عراق افزود: استان بوشهر علاوه بر اعزام زائران، در مسیر تردد زائران اعزامی از سایر استان‌ها و کشورهای واقع در شرق ایران قرار دارد و از این رو نقش موثری در اسکان، پذیرایی و ارائه خدمات رفاهی به آنان ایفا می‌کند و این خدمت‌رسانی با هماهنگی کامل میان دستگاه‌های مسئول در حال انجام است به نحوی که استان بوشهر به طریق الحسین (ع) نام گرفته است.

او خاطر نشان کرد: خدمات‌رسانی دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی و خدماتی استان بوشهر تا پایان بازگشت زائران استمرار دارد و هدف ما فراهم کردن سفری ایمن همراه با آرامش برای همه زائران است.

زارع با قدردانی از ایستادگی و مقاومت مرزنشینان به ویژه مردم مقاوم جزیره خارگ در برابر دشمن متجاوز، تصریح کرد: روحیه ایثار و همبستگی مردم استان از جمله مرزنشینان که با حفظ وحدت و انسجام و همکاری با نیروهای مسلح، سهم مهمی در تامین امنیت و آرامش استان و کشور دارند، شایسته تقدیر و تجلیل ویژه بوده و این سرمایه اجتماعی پشتوانه‌ای ارزشمند برای امنیت و اقتدار کشور است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405051301045
وحید امیری
دبیر مهدی ارجمند

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