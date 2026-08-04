به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ارسلان زارع شامگاه دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ در دیدار با دکتر اسکندر مومنی وزیر کشور ضمن تسلیت فرارسیدن اربعین شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش، با اشاره به خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، تصریح کرد: همه ظرفیت‌های اجرایی، مردمی، فرهنگی و مذهبی استان برای ارائه خدمات مطلوب به زائران بسیج شده است.

استاندار بوشهر با قدردانی از مشارکت گسترده مواکب، گروه‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی در استان‌های بوشهر و خوزستان و کشور عراق افزود: استان بوشهر علاوه بر اعزام زائران، در مسیر تردد زائران اعزامی از سایر استان‌ها و کشورهای واقع در شرق ایران قرار دارد و از این رو نقش موثری در اسکان، پذیرایی و ارائه خدمات رفاهی به آنان ایفا می‌کند و این خدمت‌رسانی با هماهنگی کامل میان دستگاه‌های مسئول در حال انجام است به نحوی که استان بوشهر به طریق الحسین (ع) نام گرفته است.

او خاطر نشان کرد: خدمات‌رسانی دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی و خدماتی استان بوشهر تا پایان بازگشت زائران استمرار دارد و هدف ما فراهم کردن سفری ایمن همراه با آرامش برای همه زائران است.

زارع با قدردانی از ایستادگی و مقاومت مرزنشینان به ویژه مردم مقاوم جزیره خارگ در برابر دشمن متجاوز، تصریح کرد: روحیه ایثار و همبستگی مردم استان از جمله مرزنشینان که با حفظ وحدت و انسجام و همکاری با نیروهای مسلح، سهم مهمی در تامین امنیت و آرامش استان و کشور دارند، شایسته تقدیر و تجلیل ویژه بوده و این سرمایه اجتماعی پشتوانه‌ای ارزشمند برای امنیت و اقتدار کشور است.

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