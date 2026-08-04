بهگزارش خبرنگار میراثآریا، فرزاد رستمی امروز سهشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ با بیان اینکه موج بازگشت زائران به استان آغاز شده است، گفت: با برنامهریزیهای صورتگرفته، ناوگان حملونقل عمومی استان تا پایان طرح اربعین با آمادگی کامل در مرز شلمچه مستقر است تا هیچ وقفهای در روند بازگشت زائران ایجاد نشود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر با اشاره به اقدامات انجامشده در راستای خدمترسانی به زائران حسینی، اظهار داشت: از آغاز اجرای طرح اربعین از ۲۵ تیرماه تاکنون، ۵۶۳ سفر با ناوگان حملونقل عمومی استان بوشهر انجام شده و ۱۴ هزار و ۳۳ زائر از طریق مرز شلمچه جابهجا شدهاند.
او با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران افزود: در بازه زمانی مذکور، ۲۴۹ سفر برای انتقال زائران به استان انجام شده که طی آن ۸ هزار و ۲۲۳ نفر به بوشهر بازگشتهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر با تأکید بر اینکه نیروهای راهداری استان بوشهر تا پایان اجرای طرح در مرز شلمچه مستقر هستند، تصریح کرد: با برنامهریزیهای انجامشده، ناوگان حملونقل عمومی استان تا روز جمعه هفته جاری پایان اجرای طرح اربعین با آمادگی کامل در مرز شلمچه حضور خواهد داشت تا بازگشت زائران بدون هیچگونه کمبود ناوگان و با خدماترسانی مستمر انجام شود.
رستمی با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای جلوگیری از معطلی زائران در گرمای هوا بیان کرد: به منظور رفاه حال زائران، اتوبوسها بهصورت مستمر در مرز شلمچه مستقر هستند و همزمان از پایانههای استان بوشهر نیز ناوگان جدید به مرز شلمچه اعزام میشود تا هیچ وقفهای در روند بازگشت زائران ایجاد نشود.
او همچنین با بیان اینکه همکاریهای بین بخشی برای مدیریت بهتر این رویداد در دستور کار قرار گرفته است، گفت: بخشی از نیروها، ماشینآلات و تعدادی از اتوبوسها با همکاری صنایع، به مرز مهران نیز اعزام شدهاند تا در مدیریت بازگشت زائران اربعین در آن نقطه مرزی نیز مشارکت داشته باشند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر با تأکید بر تلاش مجموعه راهداری برای ارائه خدمات مطلوب به زائران خاطرنشان کرد: تمام تلاش مجموعه راهداری استان بر این است که با بسیج حداکثری امکانات و نظارت بر عملکرد ناوگان، زائران در سلامت کامل و با کمترین دغدغه به استان بازگردند.
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