میزبانی از گردشگران نوروزی شهرستان زابل با خوراک محلی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، صادق میرحسینی ۱۲ فروردین ماه اظهار کرد: ستاد خدمات سفر نوروز ۱۴۰۵ از ابتدای فعالیت خود و راه‌اندازی ایستگاه خدمات سفر در ورودی شهرستان، از مسافران و گردشگران نوروزی با انواع خوراک و غذاهای محلی سیستان پذیرایی می‌کند.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زابل افزود: برپایی سیاه‌چادر عشایری در ورودی شهر زابل به‌صورت نمادین جهت معرفی فرهنگ اصیل و گذشته تاریخی برپا شده که به ایستگاه‌های اصلی استقبال از گردشگران و مهمانان نوروزی تبدیل شده‌ است.

او ادامه داد: این اقدام علاوه بر معرفی سبک زندگی سنتی مردم منطقه، فضایی دلنشین برای استراحت مسافران نیز فراهم آورده است.

به گفته میرحسینی، در همین راستا پذیرایی با نان‌روغنی و چلبک سیستانی یکی از جذاب‌ترین بخش‌های این ایستگاه‌ است که به صورت تازه و داغ در محل سیاه‌چادر توسط بانوان منطقه پخت و توزیع می‌شود و نمادی از سفره با برکت و مهمان‌نوازی مردم سیستان است که مورد استقبال بی‌نظیر گردشگران قرار گرفته تا مسافران در بدو ورود به شهرستان با بخشی از غنای فرهنگی این دیار آشنا شوند.

