بررسی روند تردد مسافران نوروزی از پایانه مرزی میلک

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی پودینه واحد ۱۲ فروردین ماه اظهار کرد: در راستای انجام ماموریت‌های ستاد خدمات سفرهای نوروزی ۱۴۰۵، با حضور فرماندار و برخی از مدیران ستاد، بازدید از پایانه مرزی میلک و مرز میان ایران و افغانستان صورت گرفت.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هیرمند افزود: در این بازدید آخرین روند ورود و خروج مسافران ایرانی و افغانستانی از طریق پایانه مرزی مورد بررسی قرار گرفت و بر تسهیل ترددها تاکید شد.

او ادامه داد: در این بازدید مسئولان ایرانی با حضور بر روی پل ابریشم، مورد استقبال هیئتی از ولایت نیمروز کشور دوست و برادر افغانستان قرار گرفته و در خصوص تبادلات و ترددهای مرزی دو کشور بحث و تبادل نظر شد.

