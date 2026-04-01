۱۲ فروردین ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۸

بررسی روند تردد مسافران نوروزی از پایانه مرزی میلک

بررسی روند تردد مسافران نوروزی از پایانه مرزی میلک

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هیرمند از بررسی روند تردد مسافران از پایانه مرزی میلک با حضور فرماندار شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی پودینه واحد ۱۲ فروردین ماه اظهار کرد: در راستای انجام ماموریت‌های ستاد خدمات سفرهای نوروزی ۱۴۰۵، با حضور فرماندار و برخی از مدیران ستاد، بازدید از پایانه مرزی میلک و مرز میان ایران و افغانستان صورت گرفت.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هیرمند افزود: در این بازدید آخرین روند ورود و خروج مسافران ایرانی و افغانستانی از طریق پایانه مرزی مورد بررسی قرار گرفت و بر تسهیل ترددها تاکید شد.

او ادامه داد: در این بازدید مسئولان ایرانی با حضور بر روی پل ابریشم، مورد استقبال هیئتی از ولایت نیمروز کشور دوست و برادر افغانستان قرار گرفته و در خصوص تبادلات و ترددهای مرزی دو کشور بحث و تبادل نظر شد.

کد خبر 1405011200901
سید مجتبی طباطبایی زاده
دبیر مرضیه امیری

