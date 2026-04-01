تعطیلی ۲ روزه مناطق گردشگری کلات

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابوالفتح لشگری، امروز چهارشنبه ۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر افزود: در پی هشدارهای هواشناسی و صدور هشدار سطح نارنجی، همه مناطق گردشگری این شهرستان به مدت دو روز تعطیل است.

فرماندار و رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان کلات ادامه داد: در راستای پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار و حفظ سلامت مسافران و طبیعت گردها، تمام مناطق گردشگری کلات روزهای ۱۲ و ۱۳ فروردین ماه جاری تعطیل بوده و فعالیتی نخواهند داشت. همچنین در این دو روز تمام اماکن اقامتی تعطیل بوده و امکان پذیرش مسافر را نخواهند داشت.

فرماندار کلات با اشاره به اقدامات اجرایی انجام‌شده، تصریح کرد: مسیرهای ورودی به مناطق گردشگری آبگرم، زاوین، ارتکند، قره سو و بابا رمضان مسدود شدند.

لشگری در ادامه خطاب به دامداران تأکید کرد: دامداران از چرای دام‌های خود در مراتع در این دو روز خودداری کنند.

