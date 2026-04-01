به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمیدرضا حیدری ۱۲ فروردین گفت: تشکیل زنجیره‌ انسانی به عنوان یک حرکت نمادین با حضور جمعی از دوستداران میراث‌فرهنگی برای حفاظت از آثار تاریخی همدان در آرامگاه باباطاهر برگزار شد.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان ضمن محکومیت آسیب به آثار تاریخی و فرهنگی کشور، اظهار کرد: در حمله هفته گذشته، بر اثر موج انفجار ناشی از حمله هوایی به شهر همدان، بنای آرامگاه باباطاهر دچار آسیب شد.

او با اشاره به اینکه تعرض به بناهای تاریخی طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی، جرم محسوب می‌شود، افزود: نگهداری و صیانت از میراث‌فرهنگی، حفاظت از حافظه بشری است که باید به طور جدی مورد توجه مجامع بین‌المللی قرار گیرد.

حیدری تصریح کرد: هرگونه تهدید یا آسیب به این آثار در واقع تهدیدی علیه میراث مشترک بشریت است و شکل‌گیری زنجیره‌های انسانی برای حمایت از میراث‌فرهنگی انجام‌ شده است.

او در پایان تأکید کرد: ما حافظان میراث معنوی، تاریخی و فرهنگی این سرزمین هستیم و انتظار داریم جامعه جهانی این تعرضات را محکوم کند.

