برپایی موکب مشترک فرهنگی در ایلام/ ارج نهادن به مقام شهدا و در سوگ شهدای میناب

به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرزاد شریفی گفت: با مشارکت کانون فرهنگی-تبلیغی «برای ظهور» و با هدف اجرای برنامههای فرهنگی و ادای احترام به شهدای مظلوم میناب، موکب فرهنگی این ادارهکل در ایلام راهاندازی شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام افزود: این موکب علاوه بر برنامههای فرهنگی، از مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه استان با اجرای آیینهای پذیرایی سنتی نیز استقبال میکند.
شریفی تصریح کرد: در راستای یاد و خاطره شهدای مظلوم میناب ، بر خود فرض دانستیم تا با همکاری و همیاری کانون فرهنگی- تبلیغی «برای ظهور»، فضایی معنوی و فرهنگی را برای ارج نهادن به مقام شامخ شهدای مظلوم میناب، فراهم آوریم.
او ادامه داد: به همین منظور، موکب فرهنگی با اجرای برنامههای فرهنگی متنوع، میزبان مردم شریف استان ایلام است.
شریفی گفت: در این موکب فرهنگی، تلاش بر این است تا با برپایی برنامههایی در خور شأن شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، یاد و خاطره آنان را زنده نگه داریم.
او اظهار کرد: همچنین، در راستای ارج نهادن به سنتهای حسنه و مهماننوازی، از حاضران در این مراسم پذیرایی سنتی به عمل خواهد آمد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام عنوان کرد: این اقدام، نمادی از پیوند عمیق فرهنگی و اعتقادی مردم این دیار با آرمانهای انقلاب اسلامی است و امیدواریم که مقبول درگاه احدیت و رضایتمندان قرار گیرد.
