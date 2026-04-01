میعادگاه شهدای ذهاب رشت، میزبان ‌کودکان شهید مدرسه میناب

میراث‌آریا: در بزنگاه‌های تاریخی جوامع بشری بیش‌از هر زمان دیگری به روایت نیاز دارند؛ روایت‌هایی تفسیری از جوانب مختلف، که به بازنمایی آن رخداد تاریخی بپردازند.

روایت اول در سوگواره سین هشتم؛ سوگ میناب، حضور آگانه مردم:

جنگ آمریکایی- صهیونی اگرچه با تهدیدها و فشارهای متعددی همراه است اما در سطوح مختلف با حضور آگاهانه و حماسه مشارکت مردم، فارغ از تفاوت‌های ایدئولوژیک برای دفاع از خاک وطن در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و نوعی بازتعریف حس تعلق و هویت را به رخ جهانیان کشیدند.

در روایت دوم سوگواره سین هشتم؛ سوگ میناب، بیان جنگ از زبان هنر:

در تاریخ‌نگاری هنر، تعهد به خاک و وطن از مولفه‌های پر بسامد است، آثاری که در این روزها به دست کودکان نقاش خلق می‌شود از ادبیات ضد جنگ مردم ایران می‌آیدکه مهم‌ترین وجه هنری آن دفاع است، هنر ضدجنگ از ماهیت پلید جنگ و دلالان خون پرده برمی‌دارد، در نقاشی‌های کودکان در غرفه فرهنگی‌هنری لاله‌های میناب اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان، نمادهای دینی و وطنی با بهره‌گیری از عنصر شهادت با تکیه بر رهبر شهید، پرچم ایران، کودکان مدرسه شجره طیبه، موشک، خانه، رنگ سرخ لاله مشاهده می‌شود، این مضامین و هرآنچه که به عنوان مفاهیم ضمنی و صریح شهادت و جنگ است دلالت بر ایدئولوژی وطنی حتی در کودکان معصوم دارد.

روایت سوم سوگواره سین هشتم؛ سوگ میناب،حضور مسئولان در کنار مردم:

در رخداد اخیر یکی از اهداف شوم دشمن ایجاد شکاف بین مردم و مسئولان است که بواسطه شکل‌گیری یک منظومه منسجم از مولفه‌های قدرت و وحدت ملی محقق نشده است، حضور شجاعانه و تدابیر هوشمندانه مسئولین و دولت در تامین رفاه و آرامش مردم به عنوان ستون پشتیبان، معادلات دشمن را برهم زده و به عرصه نمایش‌ همبستگی میان مردم و مسئولان که ضامن پایداری اقتدار ملی است مبدل شد.

روایت چهارم سوگواره سین هشتم؛ سوگ میناب، نقش آیین‌ها در ایجاد انسجام اجتماعی و همبستگی:

کرنا، ساز بادی ابزاری فرهنگی با کارکرد صوتی که در طول تاریخ در مواقع رزم با هویت خبر رسان کاربرد داشت، این تحول شی زمینی و غیر قدسی به اثری قدسی بازتعریف نقش خبررسان و پیوند آن به باورهای ملی و کارکرد اجتماعی امروز حکایت از رشادت و رزمی دیگر دارد، روایت جنگ امروز روایت جنگ وفاق و تفرقه است، آیین کرنا نوازی یکی از ویژه برنامه‌های این سوگواره بود.

روایت پنجم سوگواره سین هشتم؛ سوگ میناب، روایت نقش رسانه در تقویت وحدت ملی:

در جنگ رمضان آنچه که صدا و تصویر واقعی مردم ایران را به گوش جهانیان رساند ‌قدرت نرم رسانه بود که نقش تعیین کننده در هم‌افزایی مقاومت میدانی، سرمایه اجتماعی و مدیریت اجرایی داشت و جلوه‌هایی از همبستگی و اقتدار ملی را به تصویر کشید.

از منظر تاریخی، آنچه امروز در ایران مشاهده می‌شود، این است که جامعه ایرانی در مقاطع مختلف با همراهی و همدلی و باز تعریفی از ما، همبستگی ملی، اعتماد متقابل را بازتعریف داشته، بر بحران‌ها فائق و مسیر تاریخی خود را طی می‌کنند.

گزارش از سپیده آشفته‌پور لیلاکوهی

