به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در راستای نظارت بر روند ارائه خدمات و بررسی میدانی وضعیت اسکان هموطنان درگیر جنگ، مهدی نیک‌پور سربازرس گروه فرهنگی و اجتماعی بازرسی استان گلستان به همراه فریدون فعالی دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان و مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان، روز دوشنبه ۱۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ از مراکز اسکان این هموطنان در شهرستان گرگان بازدید کردند.

در این بازدید میدانی، وضعیت امکانات اقامتی، خدمات رفاهی و بهداشتی و نحوه خدمت‌رسانی به اسکان‌یافتگان مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان مراکز گزارشی از روند ارائه خدمات ارائه کردند.

فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان نیز با اشاره به هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استان در مدیریت اسکان هموطنان درگیر جنگ، گفت: ستاد اجرایی خدمات سفر استان با همکاری دستگاه‌های مرتبط تلاش کرده است تا امکانات لازم برای اسکان و رفاه این هموطنان فراهم شود و روند خدمت‌رسانی نیز به‌صورت مستمر پایش می‌شود.

